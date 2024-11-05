Манник – это невероятно легкий в приготовлении пирог, который чаще всего подают на завтрак. Но, если добавить к нему определенные ингредиенты, он превращается во вкусный десерт, который не стыдно подать даже капризным гостям.

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На странице "Украинская бабушка" в Facebook недавно опубликовали рецепт манника из тыквы, который готовится без добавления яиц. Этот необычный десерт точно понравится всем и даже тем, кто не любит тыкву.

Ингредиенты

Тыква – 300 гр

Лимон – 1шт

Кефир – 250 мл

Сахар 250 гр

Манная крупа – 270 гр

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Вода – 120 мл

Способ приготовления

1. Тыкву очистить от семян и кожуры. Натереть мякоть на терке.

2. Смешать тыкву с кефиром. Добавить 100 гр сахара и манную крупу.

3. Добавить разрыхлитель и цедру лимона.

4. Перемешиваем венчиком, что все ингредиенты распределились равномерно.

5. Включаем духовку на 180 градусов.

6. Выкладываем пирог в форму и выпекаем в течение 45 минут. Готовность проверяем зубочисткой.

7. В кастрюле совмещаем 150 гр сахара, воду и сок лимона.

8. Включаем нагрев и провариваем в течение трех минут на среднем огне.

9. Поливаем манник сиропом и оставляем на 30 минут, а лучше на ночь.

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