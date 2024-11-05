Манник из тыквы без яиц и муки: бабушкин рецепт
Манник – это невероятно легкий в приготовлении пирог, который чаще всего подают на завтрак. Но, если добавить к нему определенные ингредиенты, он превращается во вкусный десерт, который не стыдно подать даже капризным гостям.
На странице "Украинская бабушка" в Facebook недавно опубликовали рецепт манника из тыквы, который готовится без добавления яиц. Этот необычный десерт точно понравится всем и даже тем, кто не любит тыкву.
Ингредиенты
- Тыква – 300 гр
- Лимон – 1шт
- Кефир – 250 мл
- Сахар 250 гр
- Манная крупа – 270 гр
- Разрыхлитель – 2 ч.л.
- Вода – 120 мл
Способ приготовления
1. Тыкву очистить от семян и кожуры. Натереть мякоть на терке.
2. Смешать тыкву с кефиром. Добавить 100 гр сахара и манную крупу.
3. Добавить разрыхлитель и цедру лимона.
4. Перемешиваем венчиком, что все ингредиенты распределились равномерно.
5. Включаем духовку на 180 градусов.
6. Выкладываем пирог в форму и выпекаем в течение 45 минут. Готовность проверяем зубочисткой.
7. В кастрюле совмещаем 150 гр сахара, воду и сок лимона.
8. Включаем нагрев и провариваем в течение трех минут на среднем огне.
9. Поливаем манник сиропом и оставляем на 30 минут, а лучше на ночь.
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