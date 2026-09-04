Мини-хачапури из творога: рецепт приготовления в духовке за 20 минут

Когда хочется чего-нибудь вкусного на завтрак или перекус, не обязательно долго замешивать дрожжевое тесто. Мини-хачапури из творога готовятся быстро и требуют всего нескольких простых продуктов. Их можно испечь в духовке примерно за 20 минут. Внутри выпечка получается мягкой, а сверху образуется аппетитная сырная корочка.

Идея приготовления мини-хачапури с сыром опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

творог 5% – 180 г

куриное яйцо – 1 шт.

рисовая мука – 40 г

разрыхлитель – 1/2 чайной ложки

твёрдый сыр – 100 г.

соль – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Переложите творог в миску и добавьте яйцо. Примерно 70-80 г твердого сыра натрите на крупной тёрке и добавьте в творожную массу. Добавьте соль и сушёный чеснок, после чего хорошо перемешайте.

2. Рисовую муку смешайте с разрыхлителем и постепенно добавьте в основную массу.

3. Замесите мягкое однородное тесто. Оно должно быть достаточно густым, чтобы из него можно было сформировать небольшие лепешки.

4. Застелите противень пергаментом. Смочите руки водой, разделите тесто на несколько частей и сформируйте небольшие мини-хачапури. Выложите их на противень, оставляя между изделиями небольшие промежутки.

5. Сверху посыпьте лепешки оставшимся натертым твердым сыром. Поставьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте около 20 минут.

6. Когда сыр сверху расплавится и подрумянится, мини-хачапури можно доставать. Дайте им несколько минут остыть, после чего подавайте к столу теплыми.

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