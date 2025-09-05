Домашняя выпечка всегда имеет особый вкус, ведь готовится с теплом и фантазией. Среди любимых десертов многих хозяек – штрудель, который сочетает ароматное тесто и сочную начинку. Особенность этой выпечки в том, что главный акцент делается не на тесте, а именно на яблоках и пряных добавках. Благодаря этому блюдо получается легким, нежным и очень ароматным.

Идея приготовления ароматного домашнего штруделя опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 130 г

вода – 50 г

масло – 5 г

желток – 1 шт.

Ингредиенты для начинки:

яблоки – 3 шт.

изюм – 50 г

сухари панировочные – 50 г

сок лимона

сахар – 1 ст.л.

масло сливочное

желток

Способ приготовления:

1. Для теста смешать все ингредиенты вместе.

2. Чтобы тесто было эластичное, его нужно хорошо вымешать. Миксером минимум 10 минут. Может понадобиться немного больше муки. Дать постоять минимум час.

3. Яблоки почистить и нарезать тоненько.

4. Добавить сахар и сок лимона.

5. Также по желанию можно добавить корицу.

6. Ложку сливочного масла растопить и жарить сухари до румяности. Добавить к яблокам. Добавить запаренный изюм.

7. Тесто раскатать максимально тоненько. Можно помочь себе руками растянуть. Тесто должно быть очень тонкое.

8. Выложить начинку с одной стороны, завернуть края и щедро смазать сливочным маслом.

9. Добавить перемолотый жареный миндаль (по желанию).

10. Скрутить штрудель, смазать желтком и выпекать при температуре 180 градусов примерно полчаса.

11. Обсыпать пудрой и подавать. Штрудель получается не очень сладкий.

