Молочная рисовая каша, от которой невозможно оторваться: как приготовить, чтобы ребенок точно ел
Даже если в детстве вы ненавидели молочную рисовую кашу, вам обязательно нужно пробовать приготовить ее по этому рецепту. Будьте уверены, вы просто не сможете от нее оторваться.
Как приготовить молочную рисовую кашу по-новому, в Instagram рассказала фудблогер с ником ордыновская. Она совсем не сложна в приготовлении и достаточно бюджетна. А еще такая каша будет смаковать и детям, и взрослым.
Ингредиенты
- Промытый рис – 100 гр
- Вода – 250 мл
- Молоко – 250 мл
- Сливочное масло
- Ваниль
- Сахар
- Персики
- Кокосовое или сливочное масло для персиков
- Корица
- Горгонзола
- Фундук
- Тимьян для декора – 1 веточка
Способ приготовления
1. Доведите воду до кипения. Добавьте промытый рис, накройте крышкой и убавьте огонь до минимума. Тушите рис под крышкой в течение 10-15 минут.
2. Добавьте в рис 250 мл молока, сливочное масло, ваниль и сахар. После того, как каша закипит, накройте крышкой и готовьте еще 15-20 минут, периодически помешивая.
3. Персики разрежьте пополам и обжарьте на разогретом кокосовом или сливочном масле 3 минуты со стороны среза и 2 минуты с другой стороны. Полейте остатками масла и присыпьте корицей.
4. Добавьте в кашу горгонзолу, поджаренные орешки и украшайте веточкой чабреца.
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