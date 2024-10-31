Даже если в детстве вы ненавидели молочную рисовую кашу, вам обязательно нужно пробовать приготовить ее по этому рецепту. Будьте уверены, вы просто не сможете от нее оторваться.

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Как приготовить молочную рисовую кашу по-новому, в Instagram рассказала фудблогер с ником ордыновская. Она совсем не сложна в приготовлении и достаточно бюджетна. А еще такая каша будет смаковать и детям, и взрослым.

Ингредиенты

Промытый рис – 100 гр

Вода – 250 мл

Молоко – 250 мл

Сливочное масло

Ваниль

Сахар

Персики

Кокосовое или сливочное масло для персиков

Корица

Горгонзола

Фундук

Тимьян для декора – 1 веточка

Способ приготовления

1. Доведите воду до кипения. Добавьте промытый рис, накройте крышкой и убавьте огонь до минимума. Тушите рис под крышкой в течение 10-15 минут.

2. Добавьте в рис 250 мл молока, сливочное масло, ваниль и сахар. После того, как каша закипит, накройте крышкой и готовьте еще 15-20 минут, периодически помешивая.

3. Персики разрежьте пополам и обжарьте на разогретом кокосовом или сливочном масле 3 минуты со стороны среза и 2 минуты с другой стороны. Полейте остатками масла и присыпьте корицей.

4. Добавьте в кашу горгонзолу, поджаренные орешки и украшайте веточкой чабреца.

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