Молочная рисовая каша, от которой невозможно оторваться: как приготовить, чтобы ребенок точно ел

Эрика Ильина
Моя столовая
1 минута
795
Молочная рисовая каша, от которой невозможно оторваться: как приготовить, чтобы ребенок точно ел

Даже если в детстве вы ненавидели молочную рисовую кашу, вам обязательно нужно пробовать приготовить ее по этому рецепту. Будьте уверены, вы просто не сможете от нее оторваться.

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Как приготовить молочную рисовую кашу по-новому, в Instagram рассказала фудблогер с ником ордыновская. Она совсем не сложна в приготовлении и достаточно бюджетна. А еще такая каша будет смаковать и детям, и взрослым.

Молочная рисовая каша, от которой невозможно оторваться: как приготовить, чтобы ребенок точно ел

Ингредиенты

  • Промытый рис – 100 гр
  • Вода – 250 мл
  • Молоко – 250 мл
  • Сливочное масло
  • Ваниль
  • Сахар
  • Персики
  • Кокосовое или сливочное масло для персиков
  • Корица
  • Горгонзола
  • Фундук
  • Тимьян для декора – 1 веточка

Способ приготовления

1. Доведите воду до кипения. Добавьте промытый рис, накройте крышкой и убавьте огонь до минимума. Тушите рис под крышкой в течение 10-15 минут.

Молочная рисовая каша, от которой невозможно оторваться: как приготовить, чтобы ребенок точно ел

2. Добавьте в рис 250 мл молока, сливочное масло, ваниль и сахар. После того, как каша закипит, накройте крышкой и готовьте еще 15-20 минут, периодически помешивая.

Молочная рисовая каша, от которой невозможно оторваться: как приготовить, чтобы ребенок точно ел

3. Персики разрежьте пополам и обжарьте на разогретом кокосовом или сливочном масле 3 минуты со стороны среза и 2 минуты с другой стороны. Полейте остатками масла и присыпьте корицей.

Молочная рисовая каша, от которой невозможно оторваться: как приготовить, чтобы ребенок точно ел

4. Добавьте в кашу горгонзолу, поджаренные орешки и украшайте веточкой чабреца.

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