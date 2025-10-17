Блины – лучшее блюдо для завтрака и перекуса. Готовятся они очень просто, достаточно всего лишь сделать удачное тесто на молоке или кефире.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов с колбасой и сыром, которые готовятся очень быстро.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт

Молоко – 500 мл

Мука – 200 г

Сахар – 2 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Масло – 3 ст.л

Кипяток – 150 мл

Ветчина или колбаса – 150 г

Твердый сыр – 100 г

Зелень (петрушка или укроп)

Способ приготовления:

1. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте молоко, хорошо перемешайте. Постепенно, в три этапа, добавьте муку, чтобы тесто было однородным без комочков. Влейте кипяток и растительное масло, снова перемешайте.

2. Добавьте натертую ветчину, сыр и измельченную зелень.

3. Жарьте блины на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

