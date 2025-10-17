Видео дня
На вкус как пицца: вкусные блины с колбасой и сыром для перекуса за 10 минут
Блины – лучшее блюдо для завтрака и перекуса. Готовятся они очень просто, достаточно всего лишь сделать удачное тесто на молоке или кефире.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов с колбасой и сыром, которые готовятся очень быстро.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт
- Молоко – 500 мл
- Мука – 200 г
- Сахар – 2 ст. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Масло – 3 ст.л
- Кипяток – 150 мл
- Ветчина или колбаса – 150 г
- Твердый сыр – 100 г
- Зелень (петрушка или укроп)
Способ приготовления:
1. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте молоко, хорошо перемешайте. Постепенно, в три этапа, добавьте муку, чтобы тесто было однородным без комочков. Влейте кипяток и растительное масло, снова перемешайте.
2. Добавьте натертую ветчину, сыр и измельченную зелень.
3. Жарьте блины на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
