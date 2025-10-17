На вкус как пицца: вкусные блины с колбасой и сыром для перекуса за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
105
На вкус как пицца: вкусные блины с колбасой и сыром для перекуса за 10 минут

Блины – лучшее блюдо для завтрака и перекуса. Готовятся они очень просто, достаточно всего лишь сделать удачное тесто на молоке или кефире. 

Видео дня
На вкус как пицца: вкусные блины с колбасой и сыром для перекуса за 10 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов с колбасой и сыром, которые готовятся очень быстро. 

На вкус как пицца: вкусные блины с колбасой и сыром для перекуса за 10 минут

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт
  • Молоко – 500 мл
  • Мука – 200 г
  • Сахар – 2 ст. л. 
  • Соль – 1 ч. л.
  • Масло – 3 ст.л
  • Кипяток – 150 мл
  • Ветчина или колбаса – 150 г
  • Твердый сыр – 100 г
  • Зелень (петрушка или укроп)

Способ приготовления: 

1. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте молоко, хорошо перемешайте. Постепенно, в три этапа, добавьте муку, чтобы тесто было однородным без комочков. Влейте кипяток и растительное масло, снова перемешайте.

На вкус как пицца: вкусные блины с колбасой и сыром для перекуса за 10 минут

2. Добавьте натертую ветчину, сыр и измельченную зелень.

На вкус как пицца: вкусные блины с колбасой и сыром для перекуса за 10 минут

3. Жарьте блины на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

На вкус как пицца: вкусные блины с колбасой и сыром для перекуса за 10 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты