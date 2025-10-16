Настоящая королева осени: как приготовить пышную домашнюю шарлотку с яблоками
Осень – это время, когда аромат свежей выпечки с яблоками создает особый уют в доме. И лучше всего с этой задачей справляется шарлотка – простая, нежная и одновременно очень вкусная выпечка, которую легко приготовить даже без кулинарного опыта. Всего несколько доступных ингредиентов, немного времени, и вы получите воздушный пирог с карамельным ароматом яблок и корицы. Такая шарлотка станет отличным дополнением к чаю или кофе, а еще – отличным вариантом для семейного десерта на выходные.
Идея приготовления воздушной домашней шпрлотки с яблоками опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- сахар – 150 г
- ванильный сахар – 1 пакетик
- масло – 2 ст.л.
- мука – 150 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- яблоки (очищенные) – 500–600 г
- корица – по желанию
- сахарная пудра – для украшения
Способ приготовления:
1. Для шарлотки лучше всего выбирать твердые сорта яблок – они сохраняют форму и не распадаются во время выпекания. Фрукты помойте, очистите от сердцевины и нарежьте средними кусочками.
2. В большой миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной, светлой массы (примерно 7-10 минут на высоких оборотах).
3. Добавьте масло и осторожно перемешайте лопаткой.
4. Затем в два этапа просейте муку с разрыхлителем, каждый раз аккуратно перемешивая, чтобы тесто оставалось воздушным.
5. Дно формы (диаметром 25 см.) застелите пергаментом.
6. Выложите половину яблок, слегка присыпьте корицей, сверху равномерно распределите тесто, а затем добавьте оставшиеся яблоки.
7. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 40-50 минут до румяной корочки.
8. После выпекания дайте шарлотке полностью остыть в форме. По желанию посыпьте сахарной пудрой – это придаст десерту нежности и привлекательного вида.
