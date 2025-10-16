Осень – это время, когда аромат свежей выпечки с яблоками создает особый уют в доме. И лучше всего с этой задачей справляется шарлотка – простая, нежная и одновременно очень вкусная выпечка, которую легко приготовить даже без кулинарного опыта. Всего несколько доступных ингредиентов, немного времени, и вы получите воздушный пирог с карамельным ароматом яблок и корицы. Такая шарлотка станет отличным дополнением к чаю или кофе, а еще – отличным вариантом для семейного десерта на выходные.

Видео дня

Идея приготовления воздушной домашней шпрлотки с яблоками опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

сахар – 150 г

ванильный сахар – 1 пакетик

масло – 2 ст.л.

мука – 150 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

яблоки (очищенные) – 500–600 г

корица – по желанию

сахарная пудра – для украшения

Способ приготовления:

1. Для шарлотки лучше всего выбирать твердые сорта яблок – они сохраняют форму и не распадаются во время выпекания. Фрукты помойте, очистите от сердцевины и нарежьте средними кусочками.

2. В большой миске взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной, светлой массы (примерно 7-10 минут на высоких оборотах).

3. Добавьте масло и осторожно перемешайте лопаткой.

4. Затем в два этапа просейте муку с разрыхлителем, каждый раз аккуратно перемешивая, чтобы тесто оставалось воздушным.

5. Дно формы (диаметром 25 см.) застелите пергаментом.

6. Выложите половину яблок, слегка присыпьте корицей, сверху равномерно распределите тесто, а затем добавьте оставшиеся яблоки.

7. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 40-50 минут до румяной корочки.

8. После выпекания дайте шарлотке полностью остыть в форме. По желанию посыпьте сахарной пудрой – это придаст десерту нежности и привлекательного вида.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: