Осенние вечера – лучшее время для ароматной выпечки, которая возвращает в детство. Нежные медовые пирожные, пропитанные шоколадной помадкой и обсыпанные кокосовой стружкой, – это именно тот десерт, который создает домашнее тепло и уют. Они получаются мягкими, воздушными и имеют насыщенный медово-шоколадный вкус. Такие пирожные прекрасно подойдут к чаю или кофе, а готовятся из простых и доступных ингредиентов.

Идея приготовления воздушного медового бисквита опубликована на странице фудблогера diana.verhelis в Instagram.

Ингредиенты для бисквита:

мед – 2 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

теплое молоко – 250 мл

масло – 40 мл

мука – 300 г

разрыхлитель – 10 г

Ингредиенты для помадки:

сахар – 120 г

молоко – 100 мл

какао – 20 г

ванильный сахар – 1 пакетик

сливочное масло – 50 г

Ингредиенты для украшения:

кокосовая стружка – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте теплое молоко, обычный и ванильный сахар, растопленный мед и масло.

2. Хорошо перемешайте до однородности.

3. В отдельной емкости соедините муку с разрыхлителем. Постепенно добавляйте сухую смесь к жидким ингредиентам, замешивая густое тесто.

4. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, разровняйте в виде прямоугольника толщиной примерно 1-1,5 см.

5. Выпекайте при 180°C около 30 минут, пока бисквит не станет золотистым. Затем остудите и нарежьте на кусочки желаемой формы.

6. Для помадки в кастрюле смешайте сахар, ванильный сахар и молоко. Подогревайте на среднем огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится.

7. Добавьте какао, хорошо размешайте, затем положите сливочное масло.

8. Когда масло растает, варите еще 5-6 минут, пока масса не станет более густой и блестящей.

9. Каждый кусочек бисквита окуните в горячую помадку, оставьте на 1-2 минуты, чтобы он хорошо пропитался, а затем обваляйте в кокосовой стружке. Дайте десерту застыть.

10. Медовые пирожные получаются мягкими, слегка влажными внутри и покрытыми нежной шоколадной корочкой. Это идеальный вариант для семейного чаепития или приятного угощения к празднику.

