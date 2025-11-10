Настоящий вкус детства: как приготовить воздушные медовые пирожные к чаю в домашних условиях
Осенние вечера – лучшее время для ароматной выпечки, которая возвращает в детство. Нежные медовые пирожные, пропитанные шоколадной помадкой и обсыпанные кокосовой стружкой, – это именно тот десерт, который создает домашнее тепло и уют. Они получаются мягкими, воздушными и имеют насыщенный медово-шоколадный вкус. Такие пирожные прекрасно подойдут к чаю или кофе, а готовятся из простых и доступных ингредиентов.
Идея приготовления воздушного медового бисквита опубликована на странице фудблогера diana.verhelis в Instagram.
Ингредиенты для бисквита:
- мед – 2 ст. л.
- сахар – 3 ст. л.
- теплое молоко – 250 мл
- масло – 40 мл
- мука – 300 г
- разрыхлитель – 10 г
Ингредиенты для помадки:
- сахар – 120 г
- молоко – 100 мл
- какао – 20 г
- ванильный сахар – 1 пакетик
- сливочное масло – 50 г
Ингредиенты для украшения:
- кокосовая стружка – по вкусу
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте теплое молоко, обычный и ванильный сахар, растопленный мед и масло.
2. Хорошо перемешайте до однородности.
3. В отдельной емкости соедините муку с разрыхлителем. Постепенно добавляйте сухую смесь к жидким ингредиентам, замешивая густое тесто.
4. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, разровняйте в виде прямоугольника толщиной примерно 1-1,5 см.
5. Выпекайте при 180°C около 30 минут, пока бисквит не станет золотистым. Затем остудите и нарежьте на кусочки желаемой формы.
6. Для помадки в кастрюле смешайте сахар, ванильный сахар и молоко. Подогревайте на среднем огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится.
7. Добавьте какао, хорошо размешайте, затем положите сливочное масло.
8. Когда масло растает, варите еще 5-6 минут, пока масса не станет более густой и блестящей.
9. Каждый кусочек бисквита окуните в горячую помадку, оставьте на 1-2 минуты, чтобы он хорошо пропитался, а затем обваляйте в кокосовой стружке. Дайте десерту застыть.
10. Медовые пирожные получаются мягкими, слегка влажными внутри и покрытыми нежной шоколадной корочкой. Это идеальный вариант для семейного чаепития или приятного угощения к празднику.
