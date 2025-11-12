Осень – лучшее время для ароматной домашней выпечки. Когда за окном прохладно, а дома пахнет запеченными яблоками и корицей, даже обычный день становится уютнее. Насыпной пирог с яблоками – это идеальный вариант, если хочется что-то сладкое, но без лишних хлопот. Тесто не нужно замешивать, а сам процесс приготовления занимает минимум времени. Результат – нежный, рассыпчатый и очень ароматный десерт, который прекрасно подходит к чаю или кофе.

Идея приготовления яблочного насыпного пирога опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты для пирога с яблоками:

сахар – 1 стакан

мука – 1 стакан

манная крупа – 1 стакан

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – щепотка

корица – 1 ч.л.

яблоки – 1 кг.

сливочное масло – 40 г

Способ приготовления:

1. В большой миске соедините все сухие ингредиенты – сахар, муку, манку, разрыхлитель, соль и корицу. Тщательно перемешайте смесь и разделите ее на четыре равные части.

2. Выберите сочные и сладкие яблоки, натрите их на крупной терке. Полученную массу поделите на три части.

3. Форму для выпекания смажьте маслом или застелите пергаментом.

4. Выложите слои в такой последовательности:

сухая смесь,

яблоки,

снова сухая смесь,

яблоки – и так до конца. Верхний слой должен быть сухим.

5. Добавьте сливочное масло. Нарежьте масло тонкими ломтиками или натрите на терке и равномерно распределите поверх сухого слоя.

6. Выпекайте. Поставьте пирог в разогретую до 180 °C духовку на 50-60 минут.

7. Остудите перед подачей перед подачей. Готовый пирог оставьте в форме до полного остывания, затем осторожно достаньте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: