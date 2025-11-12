Насыпной пирог с яблоками для осеннего чаепития: делимся элементарным рецептом
Осень – лучшее время для ароматной домашней выпечки. Когда за окном прохладно, а дома пахнет запеченными яблоками и корицей, даже обычный день становится уютнее. Насыпной пирог с яблоками – это идеальный вариант, если хочется что-то сладкое, но без лишних хлопот. Тесто не нужно замешивать, а сам процесс приготовления занимает минимум времени. Результат – нежный, рассыпчатый и очень ароматный десерт, который прекрасно подходит к чаю или кофе.
Идея приготовления яблочного насыпного пирога опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.
Ингредиенты для пирога с яблоками:
- сахар – 1 стакан
- мука – 1 стакан
- манная крупа – 1 стакан
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – щепотка
- корица – 1 ч.л.
- яблоки – 1 кг.
- сливочное масло – 40 г
Способ приготовления:
1. В большой миске соедините все сухие ингредиенты – сахар, муку, манку, разрыхлитель, соль и корицу. Тщательно перемешайте смесь и разделите ее на четыре равные части.
2. Выберите сочные и сладкие яблоки, натрите их на крупной терке. Полученную массу поделите на три части.
3. Форму для выпекания смажьте маслом или застелите пергаментом.
4. Выложите слои в такой последовательности:
- сухая смесь,
- яблоки,
- снова сухая смесь,
- яблоки – и так до конца. Верхний слой должен быть сухим.
5. Добавьте сливочное масло. Нарежьте масло тонкими ломтиками или натрите на терке и равномерно распределите поверх сухого слоя.
6. Выпекайте. Поставьте пирог в разогретую до 180 °C духовку на 50-60 минут.
7. Остудите перед подачей перед подачей. Готовый пирог оставьте в форме до полного остывания, затем осторожно достаньте.
