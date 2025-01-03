Яйца – продукт, который можно найти в холодильнике каждого дома. Они являются составной частью большого количества десертов и салатов. А еще, из яиц готовят полезные и питательные завтраки, которые придают силы в течение всего дня.

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Поэтому очень важно уметь правильно хранить яйца дома. Адам Окли, эксперт по хранению в Door to Store, рассказал Express о месте, где яйца будут сохранять свою свежесть как можно дольше.

Лучшее место для хранения яиц – холодильник. Именно там температура оптимальна и не провоцирует развитие бактерий. Большинство людей предпочитают дверцу холодильника, ведь они, будто созданы для того, чтобы на их полках находился лоток яиц. Интересно, что некоторые производители холодильников даже специально устанавливают на дверце своих приборов пластиковые лотки для яиц, однако они, как оказалось, совсем не нужны.

По словам эксперта, из-за регулярного открывания дверцы, находящиеся на них яйца испытывают перепады температуры, что оказывает на них негативное влияние. Кроме того, открывание и закрывание дверцы может привести к повреждению оболочки яйца и, как следствие, их быстрой порче.

Идеальным местом для хранения яиц являются более глубокие, средние части холодильника, где есть постоянная температура. Именно этот фактор является решающим в вопросах сохранения свежести продукта. При правильном хранении яйца могут сохранять свежесть в течение 5 недель вместо нескольких дней при комнатной температуре или одной недели в дверце холодильника.

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