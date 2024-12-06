Не классические деруны с мясом: рецепт сытного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Не классические деруны с мясом: рецепт сытного блюда для перекуса

Деруны – лучшее блюдо из картофеля для сытного и быстрого перекуса. Для того, чтобы деруны не были темными, добавьте в основу тертый лук или луковый сок. 

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Вкусные деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных дерунов с куриным филе. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 400 г замороженного куриного филе или фарша
  • 800 г картофеля
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л. сметаны с горкой
  • 1 маленький лук
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 г твердого сыра
  • 1/2 ч.л. соли, перец

Соус:

  • сметана
  • укроп
  • паприка
  • сухой чеснок
  • соль
  • масло

Способ приготовления:

1. Заморожьте филе и натрите. Картофель и лук также натрите, добавьте в филе. 

Тертое филе

2. Туда же добавьте яйцо, тертый чеснок, сметану с укропом, тертый сыр и специи, перемешайте.

Тесто для блюда

3. Нагрейте масло, выложите ложкой тесто, обжарьте деруны с двух сторон. Выложите деруны на бумажное полотенце.

Жареные деруны

4. Смешайте все для соуса.

Соус для блюда

Подавайте деруны с соусом!

Готовые деруны с соусом

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