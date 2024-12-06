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Не классические деруны с мясом: рецепт сытного блюда для перекуса
Деруны – лучшее блюдо из картофеля для сытного и быстрого перекуса. Для того, чтобы деруны не были темными, добавьте в основу тертый лук или луковый сок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных дерунов с куриным филе.
Ингредиенты:
- 400 г замороженного куриного филе или фарша
- 800 г картофеля
- 1 яйцо
- 1 ст.л. сметаны с горкой
- 1 маленький лук
- 2 зубчика чеснока
- 100 г твердого сыра
- 1/2 ч.л. соли, перец
Соус:
- сметана
- укроп
- паприка
- сухой чеснок
- соль
- масло
Способ приготовления:
1. Заморожьте филе и натрите. Картофель и лук также натрите, добавьте в филе.
2. Туда же добавьте яйцо, тертый чеснок, сметану с укропом, тертый сыр и специи, перемешайте.
3. Нагрейте масло, выложите ложкой тесто, обжарьте деруны с двух сторон. Выложите деруны на бумажное полотенце.
4. Смешайте все для соуса.
Подавайте деруны с соусом!
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