Деруны – лучшее блюдо из картофеля для сытного и быстрого перекуса. Для того, чтобы деруны не были темными, добавьте в основу тертый лук или луковый сок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных дерунов с куриным филе.

Ингредиенты:

400 г замороженного куриного филе или фарша

800 г картофеля

1 яйцо

1 ст.л. сметаны с горкой

1 маленький лук

2 зубчика чеснока

100 г твердого сыра

1/2 ч.л. соли, перец

Соус:

сметана

укроп

паприка

сухой чеснок

соль

масло

Способ приготовления:

1. Заморожьте филе и натрите. Картофель и лук также натрите, добавьте в филе.

2. Туда же добавьте яйцо, тертый чеснок, сметану с укропом, тертый сыр и специи, перемешайте.

3. Нагрейте масло, выложите ложкой тесто, обжарьте деруны с двух сторон. Выложите деруны на бумажное полотенце.

4. Смешайте все для соуса.

Подавайте деруны с соусом!

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