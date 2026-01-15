Хрустящие сладкие вергуны – десерт, знакомый с детства. Для теста вам понадобится минимум ингредиентов. Важно правильно все замешать, чтобы во время жарки изделия не впитывали масло.

Идея приготовления хрустящих вергунов из теста на кефире опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 200 мл.

яйцо – 1 шт.

сахар – 100 г

мука – 400 г

щепотка соли

ванильный сахар – 1 упаковка

разрыхлитель – 1 ч.л.

масло для жарки

Способ приготовления:

1. К едва теплому кефиру всыпать сахар и ванильный сахар.

2. Разбить яйцо и всыпать щепотку соли.

3. Просеять муку с разрыхлителем и замешать мягкое тесто.

4. Оставить его отдохнуть при комнатной температуре на 30 минут.

5. Тесто раскатать в пласт средней толщины и нарезать на продолговатые полоски.

6. Поделить на ромбики, сделать надрез по центру и вывернуть вергун.

7. Обжарить вергуны в большом количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон.

8. В конце посыпать сахарной пудрой.

