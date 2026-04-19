Несладкие творожные кексы на скорую руку: как приготовить
Иногда хочется быстрой и сытной выпечки без лишних хлопот. Несладкие творожные кексы – именно тот вариант, который сочетает простоту приготовления и насыщенный вкус. Они получаются нежными внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Такое блюдо прекрасно подойдет для перекуса, завтрака или даже как дополнение к обеду.
Идея приготовления воздушных творожных кексов опубликована на странице фудблогера yanni.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- творог – 200 г
- моцарелла – 100 г
- сливочное масло – 50 г
- яйцо – 1 шт.
- кефир – 140 мл.
- мука – 210 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. В миске взбить творог, яйцо и кефир до однородной кремовой текстуры.
2. Добавить муку, соль и разрыхлитель, аккуратно перемешать до однородности.
3. Влить растопленное сливочное масло, добавить натертую моцареллу и перемешать, чтобы тесто стало мягким и тягучим.
4. Разложить тесто по формочкам для кексов, заполняя их примерно на 2/3.
5. Отправить в разогретую до 180°C духовку и выпекать до золотистой корочки примерно 20-25 минут.
6. Дать кексам немного остыть, после чего подавать теплыми.
