Несладкие творожные кексы на скорую руку: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
177
Иногда хочется быстрой и сытной выпечки без лишних хлопот. Несладкие творожные кексы – именно тот вариант, который сочетает простоту приготовления и насыщенный вкус. Они получаются нежными внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Такое блюдо прекрасно подойдет для перекуса, завтрака или даже как дополнение к обеду.

Идея приготовления воздушных творожных кексов опубликована на странице фудблогера yanni.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • творог – 200 г
  • моцарелла – 100 г
  • сливочное масло – 50 г
  • яйцо – 1 шт.
  • кефир – 140 мл.
  • мука – 210 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • соль – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. В миске взбить творог, яйцо и кефир до однородной кремовой текстуры.

2. Добавить муку, соль и разрыхлитель, аккуратно перемешать до однородности.

3. Влить растопленное сливочное масло, добавить натертую моцареллу и перемешать, чтобы тесто стало мягким и тягучим.

4. Разложить тесто по формочкам для кексов, заполняя их примерно на 2/3.

5. Отправить в разогретую до 180°C духовку и выпекать до золотистой корочки примерно 20-25 минут.

6. Дать кексам немного остыть, после чего подавать теплыми.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты