Для того, чтобы приготовить сладкую запеканку к чаю, вам понадобится всего три ингредиента. В основе такого блюда нежный йогурт, совсем нет муки и сахара. При этом, тесто прекрасно держит форму.

Идея приготовления йогуртовой запеканки из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Юлии Шевчук (simplefood video) в Instagram. Получится очень вкусно.

Ингредиенты:

греческий йогурт – 400 г

яйца – 4 шт.

кукурузный крахмал – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. В миске смешать йогурт и яйца до однородной массы.

2. Добавить кукурузный крахмал.

3. Снова хорошо перемешать, чтобы не было комочков.

4. Застелить форму диаметром 20 см пергаментом.

5. Вылить смесь в форму и выпекать при температуре 170 градусов в течение 40-50 минут.

6. Дать чизкейку остыть.

7. Посыпать сахарной пудрой и украсить свежей клубникой.

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