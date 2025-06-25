Нежная, как пух: рецепт самой вкусной йогуртовой запеканки, которая просто тает во рту
Для того, чтобы приготовить сладкую запеканку к чаю, вам понадобится всего три ингредиента. В основе такого блюда нежный йогурт, совсем нет муки и сахара. При этом, тесто прекрасно держит форму.
Идея приготовления йогуртовой запеканки из трех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Юлии Шевчук (simplefood video) в Instagram. Получится очень вкусно.
Ингредиенты:
- греческий йогурт – 400 г
- яйца – 4 шт.
- кукурузный крахмал – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. В миске смешать йогурт и яйца до однородной массы.
2. Добавить кукурузный крахмал.
3. Снова хорошо перемешать, чтобы не было комочков.
4. Застелить форму диаметром 20 см пергаментом.
5. Вылить смесь в форму и выпекать при температуре 170 градусов в течение 40-50 минут.
6. Дать чизкейку остыть.
7. Посыпать сахарной пудрой и украсить свежей клубникой.
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