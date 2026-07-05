Нежная творожная запеканка, которая тает во рту: добавьте внутрь клубнику
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Творожная запеканка с клубникой – один из лучших летних десертов, который легко приготовить дома. Она получается нежной, воздушной и ароматной, а сочные ягоды придают ей приятную свежесть. Благодаря сочетанию творога, манной крупы и сметаны текстура становится особенно мягкой и однородной. Такой десерт прекрасно вкусен как в тёплом, так и в охлаждённом виде.
Идея приготовления нежной творожной запеканки с клубникой опубликована на странице iren.lazun в Instagram.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог (5–9 %) – 500 г
- манная крупа – 3 ст.л.
- сметана – 3 ст.л.
- яйца – 3 шт.
- сахар – 90–100 г
- сливочное масло (растопленное) – 50 г
- ванильный сахар – 10 г
- соль – щепотка
- свежая клубника – по вкусу
- изюм (по желанию) – 50 г
Способ приготовления:
1. Смешайте манную крупу со сметаной и оставьте на 15–20 минут, чтобы манная крупа набухла.
2. Творог протрите через сито или взбейте блендером до однородной массы.
3. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, щепотку соли и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте.
4. Добавьте смесь сметаны с манкой. По желанию добавьте изюм.
5. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом.
6. Вылейте часть творожной массы, выложите слой нарезанной клубники, затем добавьте оставшуюся массу и еще немного ягод сверху.
7. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 35–45 минут до появления золотистой корочки.
8. Готовую запеканку оставьте в форме на 10-15 минут, после чего нарежьте и подавайте.
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