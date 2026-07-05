Творожная запеканка с клубникой – один из лучших летних десертов, который легко приготовить дома. Она получается нежной, воздушной и ароматной, а сочные ягоды придают ей приятную свежесть. Благодаря сочетанию творога, манной крупы и сметаны текстура становится особенно мягкой и однородной. Такой десерт прекрасно вкусен как в тёплом, так и в охлаждённом виде.

Идея приготовления нежной творожной запеканки с клубникой опубликована на странице iren.lazun в Instagram.

Ингредиенты:

кисломолочный творог (5–9 %) – 500 г

манная крупа – 3 ст.л.

сметана – 3 ст.л.

яйца – 3 шт.

сахар – 90–100 г

сливочное масло (растопленное) – 50 г

ванильный сахар – 10 г

соль – щепотка

свежая клубника – по вкусу

изюм (по желанию) – 50 г

Способ приготовления:

1. Смешайте манную крупу со сметаной и оставьте на 15–20 минут, чтобы манная крупа набухла.

2. Творог протрите через сито или взбейте блендером до однородной массы.

3. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, щепотку соли и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте.

4. Добавьте смесь сметаны с манкой. По желанию добавьте изюм.

5. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом.

6. Вылейте часть творожной массы, выложите слой нарезанной клубники, затем добавьте оставшуюся массу и еще немного ягод сверху.

7. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 35–45 минут до появления золотистой корочки.

8. Готовую запеканку оставьте в форме на 10-15 минут, после чего нарежьте и подавайте.

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