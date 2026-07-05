Нежная творожная запеканка, которая тает во рту: добавьте внутрь клубнику

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
327
Нежная творожная запеканка, которая тает во рту: добавьте внутрь клубнику
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Творожная запеканка с клубникой – один из лучших летних десертов, который легко приготовить дома. Она получается нежной, воздушной и ароматной, а сочные ягоды придают ей приятную свежесть. Благодаря сочетанию творога, манной крупы и сметаны текстура становится особенно мягкой и однородной. Такой десерт прекрасно вкусен как в тёплом, так и в охлаждённом виде.

Идея приготовления нежной творожной запеканки с клубникой опубликована на странице iren.lazun в Instagram.

Нежная творожная запеканка, которая тает во рту: добавьте внутрь клубнику

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог (5–9 %) – 500 г
  • манная крупа – 3 ст.л.
  • сметана – 3 ст.л.
  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 90–100 г
  • сливочное масло (растопленное) – 50 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • соль – щепотка
  • свежая клубника – по вкусу
  • изюм (по желанию) – 50 г

Способ приготовления:

Нежная творожная запеканка, которая тает во рту: добавьте внутрь клубнику

1. Смешайте манную крупу со сметаной и оставьте на 15–20 минут, чтобы манная крупа набухла.

2. Творог протрите через сито или взбейте блендером до однородной массы.

Нежная творожная запеканка, которая тает во рту: добавьте внутрь клубнику

3. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, щепотку соли и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте.

4. Добавьте смесь сметаны с манкой. По желанию добавьте изюм.

5. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом.

Нежная творожная запеканка, которая тает во рту: добавьте внутрь клубнику

6. Вылейте часть творожной массы, выложите слой нарезанной клубники, затем добавьте оставшуюся массу и еще немного ягод сверху.

7. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 35–45 минут до появления золотистой корочки.

Нежная творожная запеканка, которая тает во рту: добавьте внутрь клубнику

8. Готовую запеканку оставьте в форме на 10-15 минут, после чего нарежьте и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты