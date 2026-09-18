Нежный банановый десерт без выпечки: готовится максимум 15 минут
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Банановый десерт без выпечки готовится буквально за несколько минут, если не считать время охлаждения. Основа получается нежной и однородной благодаря сочетанию банана, сметаны и какао. Желатин помогает десерту хорошо держать форму после охлаждения в холодильнике.
Идея приготовления нежного бананового десерта без выпечки опубликована на странице shevetovskaya в Instagram.
Ингредиенты:
- сметана – 400 г
- бананы – 2 шт.
- какао – 3 ст. л.
- сахар – 50 г
- желатин – 10 г
- вода – 60 мл.
- для украшения можно использовать шоколадную крошку, кокосовую стружку или измельченные жареные орехи.
Способ приготовления:
1. Сначала желатин нужно залить холодной водой и оставить на несколько минут, чтобы он набух.
2. Бананы очистить и нарезать кусочками. Переложить их в чашу блендера, добавить сметану, какао и сахар. Взбить все до однородной кремообразной массы без кусочков банана.
3. Разбухший желатин растопить удобным способом, не доводя его до кипения. Добавить к бананово-сметанной массе и еще раз хорошо взбить блендером, чтобы желатин равномерно распределился.
4. Готовую смесь разлить по небольшим формочкам или креманкам. Поставить десерт в холодильник на несколько часов, пока он полностью не застынет.
5. Перед подачей банановый десерт можно посыпать тертым шоколадом, кокосовой стружкой или измельченными орехами.
6. По желанию сметану в рецепте можно заменить натуральным йогуртом, ряженкой или кефиром. Количество сахара также легко изменить в зависимости от сладости бананов и личных предпочтений.
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