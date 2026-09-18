Нежный банановый десерт без выпечки: готовится максимум 15 минут

Банановый десерт без выпечки готовится буквально за несколько минут, если не считать время охлаждения. Основа получается нежной и однородной благодаря сочетанию банана, сметаны и какао. Желатин помогает десерту хорошо держать форму после охлаждения в холодильнике.

Идея приготовления нежного бананового десерта без выпечки опубликована на странице shevetovskaya в Instagram.

Ингредиенты:

сметана – 400 г

бананы – 2 шт.

какао – 3 ст. л.

сахар – 50 г

желатин – 10 г

вода – 60 мл.

для украшения можно использовать шоколадную крошку, кокосовую стружку или измельченные жареные орехи.

Способ приготовления:

1. Сначала желатин нужно залить холодной водой и оставить на несколько минут, чтобы он набух.

2. Бананы очистить и нарезать кусочками. Переложить их в чашу блендера, добавить сметану, какао и сахар. Взбить все до однородной кремообразной массы без кусочков банана.

3. Разбухший желатин растопить удобным способом, не доводя его до кипения. Добавить к бананово-сметанной массе и еще раз хорошо взбить блендером, чтобы желатин равномерно распределился.

4. Готовую смесь разлить по небольшим формочкам или креманкам. Поставить десерт в холодильник на несколько часов, пока он полностью не застынет.

5. Перед подачей банановый десерт можно посыпать тертым шоколадом, кокосовой стружкой или измельченными орехами.

6. По желанию сметану в рецепте можно заменить натуральным йогуртом, ряженкой или кефиром. Количество сахара также легко изменить в зависимости от сладости бананов и личных предпочтений.

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