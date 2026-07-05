Нежный кекс с банановой начинкой к чаю: готовится очень просто
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Банановая выпечка всегда выручает, когда хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное к чаю. Такой кекс получается мягким, ароматным и долго остаётся сочным благодаря спелым бананам. Для рецепта нужны простые продукты, а само приготовление не занимает много времени. Этот банановый кекс станет отличным вариантом для домашнего чаепития или семейного завтрака.
Идея приготовления нежного бананового кекса опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- сахар – 180–200 г
- яйца – 4 шт.
- сливочное масло – 160 г
- пшеничная мука – 300 г
- разрыхлитель – 1 пакетик
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- спелые бананы – 4 шт.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Бананы очистите от кожуры и раздавите вилкой или измельчите блендером до состояния однородного пюре.
2. В глубокой миске смешайте яйца, щепотку соли и ванильный сахар. Слегка взбейте массу, после чего добавьте сахар и продолжайте взбивать до получения пышной светлой консистенции.
3. Влейте растопленное сливочное масло и еще раз хорошо перемешайте.
4. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно введите её в жидкую смесь. Перемешайте до получения однородного теста без комочков.
5. Добавьте банановое пюре и аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой или ложкой. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и перелейте в нее готовое тесто.
6. Выпекайте кекс в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 35–40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — после прокалывания она должна оставаться сухой.
7. Дайте выпечке немного остыть в форме, после чего аккуратно выньте ее и полностью остудите на решетке.
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