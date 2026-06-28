Медовый рулет – это один из самых простых домашних десертов, который всегда получается мягким и ароматным. Его готовят из доступных ингредиентов, которые обычно есть на кухне. Благодаря медовому тесту корж приобретает легкий карамельный вкус и приятный цвет. Такой рулет хорошо подходит к чаю или кофе и не требует сложных кремов или техник. Приготовить его можно даже без большого опыта в выпечке.

Идея приготовления воздушного медового рулета к чаю опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

мед – 50 г

сода – 1/3 ч.л.

яйца – 3 шт.

подсластитель или сахар – по вкусу

пшеничная мука – 40 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

сметана – 400 г

подсластитель или сахар – по вкусу

Способ приготовления

1. Нагрейте мед на водяной бане.

2. Добавьте соду и постоянно перемешивайте. Смесь начнёт светлеть, увеличиваться в объёме и постепенно приобретёт карамельный оттенок. После этого снимите с огня и немного остудите.

3. Яйца разделите на белки и желтки. К желткам добавьте медовую массу, муку и разрыхлитель

4. Перемешайте до однородности.

5. Белки взбейте до устойчивых пиков и аккуратно добавьте в тесто, осторожно перемешивая, чтобы сохранить воздушную структуру.

6. Готовое тесто выложите на противень, застеленный пергаментом, сформировав прямоугольный корж толщиной примерно 1 см.

7. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10–15 минут до появления легкого золотистого цвета.

8. Горячий корж сразу осторожно сверните в рулет вместе с пергаментом и оставьте остывать.

9. Для крема просто смешайте сметану с подсластителем или сахаром до однородной консистенции.

10. Остывший корж разверните, равномерно смажьте кремом. По желанию можно добавить кусочки фруктов. Сверните рулет снова, смажьте сверху остатками крема.

11. Готовый медовый рулет оставьте на некоторое время, чтобы он стал нежнее и лучше держал форму, после чего нарежьте и подавайте к чаю.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: