Нежный медовый рулет к чаю: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
603
Нежный медовый рулет к чаю: как приготовить
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Медовый рулет – это один из самых простых домашних десертов, который всегда получается мягким и ароматным. Его готовят из доступных ингредиентов, которые обычно есть на кухне. Благодаря медовому тесту корж приобретает легкий карамельный вкус и приятный цвет. Такой рулет хорошо подходит к чаю или кофе и не требует сложных кремов или техник. Приготовить его можно даже без большого опыта в выпечке.

Идея приготовления воздушного медового рулета к чаю опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Нежный медовый рулет к чаю: как приготовить

Ингредиенты:

  • мед – 50 г
  • сода – 1/3 ч.л.
  • яйца – 3 шт.
  • подсластитель или сахар – по вкусу
  • пшеничная мука – 40 г
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • сметана – 400 г
  • подсластитель или сахар – по вкусу

Способ приготовления

Нежный медовый рулет к чаю: как приготовить

1. Нагрейте мед на водяной бане.

2. Добавьте соду и постоянно перемешивайте. Смесь начнёт светлеть, увеличиваться в объёме и постепенно приобретёт карамельный оттенок. После этого снимите с огня и немного остудите.

Нежный медовый рулет к чаю: как приготовить

3. Яйца разделите на белки и желтки. К желткам добавьте медовую массу, муку и разрыхлитель

4. Перемешайте до однородности.

5. Белки взбейте до устойчивых пиков и аккуратно добавьте в тесто, осторожно перемешивая, чтобы сохранить воздушную структуру.

6. Готовое тесто выложите на противень, застеленный пергаментом, сформировав прямоугольный корж толщиной примерно 1 см.

Нежный медовый рулет к чаю: как приготовить

7. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 10–15 минут до появления легкого золотистого цвета.

8. Горячий корж сразу осторожно сверните в рулет вместе с пергаментом и оставьте остывать.

9. Для крема просто смешайте сметану с подсластителем или сахаром до однородной консистенции.

10. Остывший корж разверните, равномерно смажьте кремом. По желанию можно добавить кусочки фруктов. Сверните рулет снова, смажьте сверху остатками крема.

Нежный медовый рулет к чаю: как приготовить

11. Готовый медовый рулет оставьте на некоторое время, чтобы он стал нежнее и лучше держал форму, после чего нарежьте и подавайте к чаю.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты