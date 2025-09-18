Вкусный домашний пирог – это всегда хорошая идея для семейных посиделок или приятной чайной паузы. Особенно когда десерт готовится быстро, без сложных ингредиентов и получается удивительно нежным. Творожная начинка в сочетании с ароматными яблоками делает выпечку легкой, сочной и очень аппетитной. Такой пирог непременно понравится и взрослым, и детям, а приготовить его под силу даже тем, кто редко занимается кулинарией.

Идея приготовления сладкого яблочного пирога к чаю опубликована на странице фудблогера oksana dorosh rezeptu в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 400 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сахар – 100 г

холодное сливочное масло – 180 г

Ингредиенты для начинки:

творог – 500 г

яйца – 4 шт.

сахар – 150 г

сметана – 200 г

манная крупа – 2 ст.л.

ванильный сахар – 1 пакетик

яблоки – 4 шт.

Способ приготовления:

1. В миске смешать муку, сахар и разрыхлитель.

2. Добавить холодное сливочное масло и перетереть руками до состояния крошки.

3. По желанию можно использовать миксер.

4. Для начинки взбейте в блендере творог, яйца, сметану, сахар и ванильный сахар до однородности.

5. Яблоки натрите на крупной терке и добавьте к творожной массе вместе с манной крупой. Все хорошо перемешайте.

6. Форму для выпекания застелите пергаментом. Выложите половину теста-крошки, утрамбовав ложкой или руками.

7. Вылейте всю творожно-яблочную начинку и сверху посыпьте оставшимся тестом.

8. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 60 минут до золотистой корочки.

9. Дайте пирогу полностью остыть, а затем нарежьте порционными кусочками.

