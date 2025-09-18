Нежный творожно-яблочный пирог: как приготовить элементарный десерт к чаю
Вкусный домашний пирог – это всегда хорошая идея для семейных посиделок или приятной чайной паузы. Особенно когда десерт готовится быстро, без сложных ингредиентов и получается удивительно нежным. Творожная начинка в сочетании с ароматными яблоками делает выпечку легкой, сочной и очень аппетитной. Такой пирог непременно понравится и взрослым, и детям, а приготовить его под силу даже тем, кто редко занимается кулинарией.
Идея приготовления сладкого яблочного пирога к чаю опубликована на странице фудблогера oksana dorosh rezeptu в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 400 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сахар – 100 г
- холодное сливочное масло – 180 г
Ингредиенты для начинки:
- творог – 500 г
- яйца – 4 шт.
- сахар – 150 г
- сметана – 200 г
- манная крупа – 2 ст.л.
- ванильный сахар – 1 пакетик
- яблоки – 4 шт.
Способ приготовления:
1. В миске смешать муку, сахар и разрыхлитель.
2. Добавить холодное сливочное масло и перетереть руками до состояния крошки.
3. По желанию можно использовать миксер.
4. Для начинки взбейте в блендере творог, яйца, сметану, сахар и ванильный сахар до однородности.
5. Яблоки натрите на крупной терке и добавьте к творожной массе вместе с манной крупой. Все хорошо перемешайте.
6. Форму для выпекания застелите пергаментом. Выложите половину теста-крошки, утрамбовав ложкой или руками.
7. Вылейте всю творожно-яблочную начинку и сверху посыпьте оставшимся тестом.
8. Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 60 минут до золотистой корочки.
9. Дайте пирогу полностью остыть, а затем нарежьте порционными кусочками.
