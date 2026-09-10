Нежный яблочный рулет к чаю: понадобится всего пять ингредиентов
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Яблочный рулет можно приготовить без сложного теста и большого количества продуктов. Для этого десерта понадобится всего пять основных ингредиентов, а само приготовление занимает совсем немного времени. Основа получается мягкой, с ароматным яблочным слоем, а готовую выпечку нужно сворачивать, пока она ещё тёплая.
Идея приготовления нежного рулета с яблоками опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 600 г
- яйца – 4 шт.
- заменитель сахара – по вкусу
- мука – 60 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Сначала яблоки нужно натереть на крупной терке.
2. Полученную массу хорошо отжать, чтобы удалить лишний сок.
3. Подготовленные яблоки равномерно распределить по пергаменту и посыпать сахарозаменителем.
4. Для теста отделить белки от желтков и взбить с сахарозаменителем до густой пены.
5. Затем добавить желтки и аккуратно перемешать. Отдельно смешать муку с разрыхлителем и всыпать сухие ингредиенты в яичную массу.
6. Готовое тесто вылить поверх яблок и разровнять тонким слоем. Поставить противень в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут.
7. Когда корж будет готов, его нужно достать из духовки и снять пергамент. Перевернуть выпечку на чистое полотенце и, пока она еще горячая, осторожно свернуть в рулет. В таком виде оставить его остыть, после чего нарезать порционными кусочками и подавать к чаю.
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