Нежный яблочный рулет к чаю: понадобится всего пять ингредиентов

Яблочный рулет можно приготовить без сложного теста и большого количества продуктов. Для этого десерта понадобится всего пять основных ингредиентов, а само приготовление занимает совсем немного времени. Основа получается мягкой, с ароматным яблочным слоем, а готовую выпечку нужно сворачивать, пока она ещё тёплая.

Идея приготовления нежного рулета с яблоками опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки – 600 г

яйца – 4 шт.

заменитель сахара – по вкусу

мука – 60 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Сначала яблоки нужно натереть на крупной терке.

2. Полученную массу хорошо отжать, чтобы удалить лишний сок.

3. Подготовленные яблоки равномерно распределить по пергаменту и посыпать сахарозаменителем.

4. Для теста отделить белки от желтков и взбить с сахарозаменителем до густой пены.

5. Затем добавить желтки и аккуратно перемешать. Отдельно смешать муку с разрыхлителем и всыпать сухие ингредиенты в яичную массу.

6. Готовое тесто вылить поверх яблок и разровнять тонким слоем. Поставить противень в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут.

7. Когда корж будет готов, его нужно достать из духовки и снять пергамент. Перевернуть выпечку на чистое полотенце и, пока она еще горячая, осторожно свернуть в рулет. В таком виде оставить его остыть, после чего нарезать порционными кусочками и подавать к чаю.

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