Приготовление картофеля – процесс, знакомый каждому, но даже в таком простом деле есть моменты, вызывающие вопросы. Один из них – нужно ли удалять пену, которая появляется при варке картофеля. Давайте разберемся, действительно ли это необходимо и какие аспекты следует учитывать.

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Редакция FoodOboz расскажет, обязательно ли убирать пену из картофеля во время варки. Вы решите эту дилемму навсегда.

Почему появляется пена при варке картофеля

Образование пены при варке картофеля обусловлено выделением крахмала. Картофель как представитель семейства пасленовых содержит значительное количество этого углевода, который в процессе термической обработки частично переходит в воду.

Пена, в отличие от той, что образуется при варке бульонов (состоящей из свернутого белка), абсолютно безвредна и не несет никаких угроз для здоровья.

Нужно ли удалять пену

С практической точки зрения убирать пену при варке картофеля совсем не обязательно. Образующаяся из крахмала пена не содержит вредных веществ и не влияет на качество готового блюда.

Если речь идет о вареном картофеле как гарнире, пена удалится вместе со сливом воды, поэтому специально убирать ее нет нужды.

Если картофель является ингредиентом супа, удаление пены может быть целесообразным, чтобы блюдо выглядело более привлекательным.

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