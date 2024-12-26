Нужно ли убирать пенку при варке картофеля: объясняем важный нюанс

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Нужно ли убирать пенку при варке картофеля: объясняем важный нюанс

Приготовление картофеля – процесс, знакомый каждому, но даже в таком простом деле есть моменты, вызывающие вопросы. Один из них – нужно ли удалять пену, которая появляется при варке картофеля. Давайте разберемся, действительно ли это необходимо и какие аспекты следует учитывать.

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Редакция FoodOboz расскажет, обязательно ли убирать пену из картофеля во время варки. Вы решите эту дилемму навсегда.

Почему появляется пена при варке картофеля

Нужно ли убирать пенку при варке картофеля: объясняем важный нюанс

Образование пены при варке картофеля обусловлено выделением крахмала. Картофель как представитель семейства пасленовых содержит значительное количество этого углевода, который в процессе термической обработки частично переходит в воду.

Нужно ли убирать пенку при варке картофеля: объясняем важный нюанс

Пена, в отличие от той, что образуется при варке бульонов (состоящей из свернутого белка), абсолютно безвредна и не несет никаких угроз для здоровья.

Нужно ли убирать пенку при варке картофеля: объясняем важный нюанс

Нужно ли удалять пену

С практической точки зрения убирать пену при варке картофеля совсем не обязательно. Образующаяся из крахмала пена не содержит вредных веществ и не влияет на качество готового блюда.

Нужно ли убирать пенку при варке картофеля: объясняем важный нюанс

Если речь идет о вареном картофеле как гарнире, пена удалится вместе со сливом воды, поэтому специально убирать ее нет нужды.

Если картофель является ингредиентом супа, удаление пены может быть целесообразным, чтобы блюдо выглядело более привлекательным.

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