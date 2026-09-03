Обязательно приготовьте этой осенью: рецепт вкусных домашних тыквенных вафель

Осенью тыкву можно использовать не только для супов, каш и десертов. Из неё получаются нежные домашние вафли с румяной корочкой и приятным сырным вкусом. Такое блюдо готовится довольно быстро и хорошо подходит для завтрака, перекуса или лёгкого ужина.

Идея приготовления вкусных вафель из тыквы опубликована на странице ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

тыква – 300 г

яйца – 3 шт.

сметана 15% – 100 г

пшеничная мука – 200 г

пармезан – 50–70 г

соль – 1/2 ч.л. или по вкусу

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Тыкву очистите от кожуры и семян, а затем натрите на самой мелкой терке. Если мякоть выделяет много сока, слегка отожмите её руками. Полностью удалять жидкость не нужно, ведь она понадобится для консистенции теста.

2. В отдельной миске смешайте натертую тыкву, яйца, сметану и соль. Перемешайте массу до однородности.

3. После этого постепенно добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Перемешайте тесто, чтобы в нём не осталось сухих комочков.

4. Пармезан натрите на мелкой терке и добавьте в тыквенную массу. Еще раз хорошо перемешайте все ингредиенты. Готовое тесто должно быть достаточно густым, примерно как для классических домашних вафель.

5. Разогрейте вафельницу и, при необходимости, слегка смажьте её поверхность растительным маслом. Выкладывайте тесто небольшими порциями, закрывайте вафельницу и выпекайте до появления золотистой корочки.

6. Готовые тыквенные вафли лучше подавать теплыми. Они получаются румяными снаружи, мягкими внутри и имеют легкий сырный аромат. Такой простой рецепт поможет вкусно использовать сезонную тыкву и разнообразить привычное осеннее меню.

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