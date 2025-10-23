Очень вкусная и бюджетная намзка из лука: как приготовить простую закуску

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
198
Очень вкусная и бюджетная намзка из лука: как приготовить простую закуску

Лук часто используют как дополнительный ингредиент к супам, различным салатам и выпечке. Но из такого ингредиента можно сделать очень вкусную намазку на хлеб. Всего несколько простых ингредиентов, и у вас получится эффектная закучка на любой случай.

Видео дня

Идея приготовления элементарной намазки из лука опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Очень вкусная и бюджетная намзка из лука: как приготовить простую закуску

Ингредиенты:

  • лук синий – 250 г
  • уксус – 50 г
  • масло оливковое – 2-3 ст.л.
  • вода – 100 мл.
  • сахар – 2 ст.л.
  • тунец консервированный в собственном соку 100 г
  • майонез или крем-сыр – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Очень вкусная и бюджетная намзка из лука: как приготовить простую закуску

1. Лук нарезать кольцами и выложить на сухую сковородку.

2. Полить растительным маслом и посыпать сахаром.

Очень вкусная и бюджетная намзка из лука: как приготовить простую закуску

3. Тушить 2-3 минуты.

4. Влить уксус и воду и тушить до момента испарения воды.

Очень вкусная и бюджетная намзка из лука: как приготовить простую закуску

5. Для заправки тунец перемешать с майонезом или крем-сыром и добавить перец.

Очень вкусная и бюджетная намзка из лука: как приготовить простую закуску

6. Для однородной консистенции можно взбить блендером.

7. Перемешать лук с заправкой.

Очень вкусная и бюджетная намзка из лука: как приготовить простую закуску

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты