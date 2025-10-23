Лук часто используют как дополнительный ингредиент к супам, различным салатам и выпечке. Но из такого ингредиента можно сделать очень вкусную намазку на хлеб. Всего несколько простых ингредиентов, и у вас получится эффектная закучка на любой случай.

Идея приготовления элементарной намазки из лука опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

лук синий – 250 г

уксус – 50 г

масло оливковое – 2-3 ст.л.

вода – 100 мл.

сахар – 2 ст.л.

тунец консервированный в собственном соку 100 г

майонез или крем-сыр – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Лук нарезать кольцами и выложить на сухую сковородку.

2. Полить растительным маслом и посыпать сахаром.

3. Тушить 2-3 минуты.

4. Влить уксус и воду и тушить до момента испарения воды.

5. Для заправки тунец перемешать с майонезом или крем-сыром и добавить перец.

6. Для однородной консистенции можно взбить блендером.

7. Перемешать лук с заправкой.

