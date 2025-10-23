Очень вкусная и бюджетная намзка из лука: как приготовить простую закуску
Лук часто используют как дополнительный ингредиент к супам, различным салатам и выпечке. Но из такого ингредиента можно сделать очень вкусную намазку на хлеб. Всего несколько простых ингредиентов, и у вас получится эффектная закучка на любой случай.
Идея приготовления элементарной намазки из лука опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- лук синий – 250 г
- уксус – 50 г
- масло оливковое – 2-3 ст.л.
- вода – 100 мл.
- сахар – 2 ст.л.
- тунец консервированный в собственном соку 100 г
- майонез или крем-сыр – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Лук нарезать кольцами и выложить на сухую сковородку.
2. Полить растительным маслом и посыпать сахаром.
3. Тушить 2-3 минуты.
4. Влить уксус и воду и тушить до момента испарения воды.
5. Для заправки тунец перемешать с майонезом или крем-сыром и добавить перец.
6. Для однородной консистенции можно взбить блендером.
7. Перемешать лук с заправкой.
