"Битое стекло" – простой десерт на основе желе. Часто его подают в виде торта. Но можно сделать значительно интереснее и выложить все в бокал.

Идея приготовления десерта "Битое стекло" в бокалах опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.

Ингредиенты:

желе разных цветов – 2-3 пачки

сметана – 400 г

сгущенное молоко – 4-5 ст.л. (по вкусу)

желатин – 25 г

Способ приготовления:

1. Желе приготовить по инструкции на упаковке.

2. Разлить в формы и поставить в холодильник до полного застывания.(200ммл воды на пачку желе).

3. Готовое желе нарезать кубиками.

4. Сметану смешать со сгущенным молоком до однородной, кремовой массы.

5. Добавить растопленный желатин, перемешать.

6. В бокалы выложить кусочки желе, залить сметанной массой.

7. Можно чередовать слоями.

8. Поставить в холодильник на 1-2 часа, чтобы десерт хорошо застыл.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: