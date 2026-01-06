Очень вкусно и изысканно: как приготовить желейный десерт "Битое стекло" в бокалах
"Битое стекло" – простой десерт на основе желе. Часто его подают в виде торта. Но можно сделать значительно интереснее и выложить все в бокал.
Идея приготовления десерта "Битое стекло" в бокалах опубликована на странице фудблогера top havchik в Instagram.
Ингредиенты:
- желе разных цветов – 2-3 пачки
- сметана – 400 г
- сгущенное молоко – 4-5 ст.л. (по вкусу)
- желатин – 25 г
Способ приготовления:
1. Желе приготовить по инструкции на упаковке.
2. Разлить в формы и поставить в холодильник до полного застывания.(200ммл воды на пачку желе).
3. Готовое желе нарезать кубиками.
4. Сметану смешать со сгущенным молоком до однородной, кремовой массы.
5. Добавить растопленный желатин, перемешать.
6. В бокалы выложить кусочки желе, залить сметанной массой.
7. Можно чередовать слоями.
8. Поставить в холодильник на 1-2 часа, чтобы десерт хорошо застыл.
