Очень воздушный и нежный: как приготовить шоколадный пирог к чаю

Если хочется домашней выпечки к чаю, приготовьте простой шоколадный пирог с пропиткой. Он получается мягким, воздушным и имеет насыщенный шоколадный вкус. Особенность рецепта в том, что еще тёплый пирог пропитывают молочно-шоколадной смесью. Благодаря этому он становится особенно нежным и сочным.

Идея приготовления вкусного шоколадного пирога к чаю опубликована на странице olena.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

сахар: 200 г

растительное масло: 120 мл.

молоко: 180 мл

мука: 120 г

какао: 50 г

разрыхлитель – 10 г

Для шоколадной пропитки

молоко – 400 мл.

растительное масло – 70 мл.

сахар – 120 г

какао – 10 г

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте тесто. Взбейте яйца с сахаром до однородной массы. Добавьте молоко и растительное масло, после чего перемешайте.

2. Просейте муку вместе с какао и разрыхлителем. Постепенно введите сухие ингредиенты в жидкую смесь и замесите однородное шоколадное тесто без комочков.

3. Форму для выпечки смажьте небольшим количеством масла. Вылейте в неё тесто и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 35-40 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.

4. Пока пирог выпекается, приготовьте пропитание. В небольшой кастрюле смешайте молоко, сахар, масло и какао. Поставьте смесь на огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. После этого проварите ее ещё 1-2 минуты и снимите с плиты.

5. Готовый пирог достаньте из духовки и, пока он еще горячий, проколите всю поверхность деревянной шпажкой. Постепенно полейте выпечку тёплым шоколадным пропитанием, давая ему впитаться в тесто.

6. Оставьте пирог как минимум на 30-40 минут. После этого его можно нарезать и подавать к чаю. Выпечка получается очень мягкой, нежной и хорошо пропитанной шоколадной смесью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: