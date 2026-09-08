Очень воздушный и нежный: как приготовить шоколадный пирог к чаю
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Если хочется домашней выпечки к чаю, приготовьте простой шоколадный пирог с пропиткой. Он получается мягким, воздушным и имеет насыщенный шоколадный вкус. Особенность рецепта в том, что еще тёплый пирог пропитывают молочно-шоколадной смесью. Благодаря этому он становится особенно нежным и сочным.
Идея приготовления вкусного шоколадного пирога к чаю опубликована на странице olena.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- сахар: 200 г
- растительное масло: 120 мл.
- молоко: 180 мл
- мука: 120 г
- какао: 50 г
- разрыхлитель – 10 г
Для шоколадной пропитки
- молоко – 400 мл.
- растительное масло – 70 мл.
- сахар – 120 г
- какао – 10 г
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте тесто. Взбейте яйца с сахаром до однородной массы. Добавьте молоко и растительное масло, после чего перемешайте.
2. Просейте муку вместе с какао и разрыхлителем. Постепенно введите сухие ингредиенты в жидкую смесь и замесите однородное шоколадное тесто без комочков.
3. Форму для выпечки смажьте небольшим количеством масла. Вылейте в неё тесто и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 35-40 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.
4. Пока пирог выпекается, приготовьте пропитание. В небольшой кастрюле смешайте молоко, сахар, масло и какао. Поставьте смесь на огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. После этого проварите ее ещё 1-2 минуты и снимите с плиты.
5. Готовый пирог достаньте из духовки и, пока он еще горячий, проколите всю поверхность деревянной шпажкой. Постепенно полейте выпечку тёплым шоколадным пропитанием, давая ему впитаться в тесто.
6. Оставьте пирог как минимум на 30-40 минут. После этого его можно нарезать и подавать к чаю. Выпечка получается очень мягкой, нежной и хорошо пропитанной шоколадной смесью.
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