Очень воздушный и нежный: как приготовить шоколадный пирог к чаю

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
285
Вкусный шоколадный пирог
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Если хочется домашней выпечки к чаю, приготовьте простой шоколадный пирог с пропиткой. Он получается мягким, воздушным и имеет насыщенный шоколадный вкус. Особенность рецепта в том, что еще тёплый пирог пропитывают молочно-шоколадной смесью. Благодаря этому он становится особенно нежным и сочным.

Идея приготовления вкусного шоколадного пирога к чаю опубликована на странице olena.foodblog в Instagram.

Рецепт шоколадного пирога

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.
  • сахар: 200 г
  • растительное масло: 120 мл.
  • молоко: 180 мл
  • мука: 120 г
  • какао: 50 г
  • разрыхлитель – 10 г

Для шоколадной пропитки

  • молоко – 400 мл.
  • растительное масло – 70 мл.
  • сахар – 120 г
  • какао – 10 г

Способ приготовления:

Выливаем шоколадное тесто в форму

1. Сначала приготовьте тесто. Взбейте яйца с сахаром до однородной массы. Добавьте молоко и растительное масло, после чего перемешайте.

2. Просейте муку вместе с какао и разрыхлителем. Постепенно введите сухие ингредиенты в жидкую смесь и замесите однородное шоколадное тесто без комочков.

3. Форму для выпечки смажьте небольшим количеством масла. Вылейте в неё тесто и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 35-40 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.

Пропитываем пирог пропитательным сиропом

4. Пока пирог выпекается, приготовьте пропитание. В небольшой кастрюле смешайте молоко, сахар, масло и какао. Поставьте смесь на огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. После этого проварите ее ещё 1-2 минуты и снимите с плиты.

5. Готовый пирог достаньте из духовки и, пока он еще горячий, проколите всю поверхность деревянной шпажкой. Постепенно полейте выпечку тёплым шоколадным пропитанием, давая ему впитаться в тесто.

Готовый пирог

6. Оставьте пирог как минимум на 30-40 минут. После этого его можно нарезать и подавать к чаю. Выпечка получается очень мягкой, нежной и хорошо пропитанной шоколадной смесью.

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