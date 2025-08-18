Окрошка по-одесски с вареным языком и без колбасы: рецепт полезного летнего блюда
Самое вкусное летнее блюдо – окрошка, которая готовится в классическом варианте из свежих овощей, с колбасой или вареном мясом и кефиром. Но, стоит отметить, что колбасу можно заменить полезным вареным языком, семгой, а также креветками. Важно при приготовлении – не жалеть свежих огурцов и зелени.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной, одесской окрошки с ветчиной, телятиной и вареным языком.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Картофель, сваренный в мундире — 70 г
- Ветчина — 70 г
- Отварная телятина — 70 г
- Отварной телячий язык — 70 г
- Редис — 100 г
- Яйца куриные, сваренные вкрутую — 2 шт.
- Огурцы — 150 г
- Сок лимона — 20 мл
- Дижонская горчица — 25 г
- Зеленый лук — 1 пучок
- Петрушка — 1 пучок
- Укроп — 1 пучок
- Кефир 2% жирности — 1 л
- Газированная минеральная вода — 0,5 л
- Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелким кубиком сваренный картофель, телятину, язык, ветчину, редис, огурцы и белки яиц.
2. Зелень — укроп, петрушку и зеленый лук — промойте, обсушите и мелко нарежьте. Отложите в отдельную посудину.
3. Готовим заправку: разотрите желтки с горчицей, солью, черным перцем и лимонным соком до однородной массы. Немного разведите минеральной водой.
4. В большой кастрюле соедините все нарезанные ингредиенты, влейте кефир, газировку и заправку. Хорошо перемешайте. Добавьте зелень, еще раз перемешайте.
Охладите 30 минут в холодильнике и сразу подавайте!
