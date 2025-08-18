Самое вкусное летнее блюдо – окрошка, которая готовится в классическом варианте из свежих овощей, с колбасой или вареном мясом и кефиром. Но, стоит отметить, что колбасу можно заменить полезным вареным языком, семгой, а также креветками. Важно при приготовлении – не жалеть свежих огурцов и зелени.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной, одесской окрошки с ветчиной, телятиной и вареным языком.

Ингредиенты (на 4 порции):

Картофель, сваренный в мундире — 70 г

Ветчина — 70 г

Отварная телятина — 70 г

Отварной телячий язык — 70 г

Редис — 100 г

Яйца куриные, сваренные вкрутую — 2 шт.

Огурцы — 150 г

Сок лимона — 20 мл

Дижонская горчица — 25 г

Зеленый лук — 1 пучок

Петрушка — 1 пучок

Укроп — 1 пучок

Кефир 2% жирности — 1 л

Газированная минеральная вода — 0,5 л

Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелким кубиком сваренный картофель, телятину, язык, ветчину, редис, огурцы и белки яиц.

2. Зелень — укроп, петрушку и зеленый лук — промойте, обсушите и мелко нарежьте. Отложите в отдельную посудину.

3. Готовим заправку: разотрите желтки с горчицей, солью, черным перцем и лимонным соком до однородной массы. Немного разведите минеральной водой.

4. В большой кастрюле соедините все нарезанные ингредиенты, влейте кефир, газировку и заправку. Хорошо перемешайте. Добавьте зелень, еще раз перемешайте.

Охладите 30 минут в холодильнике и сразу подавайте!

