Окрошка по-одесски с вареным языком и без колбасы: рецепт полезного летнего блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
597
Окрошка по-одесски с вареным языком и без колбасы: рецепт полезного летнего блюда

Самое вкусное летнее блюдо – окрошка, которая готовится в классическом варианте из свежих овощей, с колбасой или вареном мясом и кефиром. Но, стоит отметить, что колбасу можно заменить полезным вареным языком, семгой, а также креветками. Важно при приготовлении – не жалеть свежих огурцов и зелени.

Вкусная окрошка

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной, одесской окрошки с ветчиной, телятиной и вареным языком. 

Рецепт окрошки

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Картофель, сваренный в мундире — 70 г
  • Ветчина — 70 г
  • Отварная телятина — 70 г
  • Отварной телячий язык — 70 г
  • Редис — 100 г
  • Яйца куриные, сваренные вкрутую — 2 шт.
  • Огурцы — 150 г
  • Сок лимона — 20 мл
  • Дижонская горчица — 25 г
  • Зеленый лук — 1 пучок
  • Петрушка — 1 пучок
  • Укроп — 1 пучок
  • Кефир 2% жирности — 1 л
  • Газированная минеральная вода — 0,5 л
  • Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

Способ приготовления: 

1. Нарежьте мелким кубиком сваренный картофель, телятину, язык, ветчину, редис, огурцы и белки яиц.

Ингредиенты для блюда

2. Зелень — укроп, петрушку и зеленый лук — промойте, обсушите и мелко нарежьте. Отложите в отдельную посудину.

Зелень для блюда

3. Готовим заправку: разотрите желтки с горчицей, солью, черным перцем и лимонным соком до однородной массы. Немного разведите минеральной водой.

Приготовление окрошки

4. В большой кастрюле соедините все нарезанные ингредиенты, влейте кефир, газировку и заправку. Хорошо перемешайте. Добавьте зелень, еще раз перемешайте.

Чем заправить окрошку

Охладите 30 минут в холодильнике и сразу подавайте!

Готовая окрошка

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаедаовощирецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты