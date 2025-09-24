Оригинальная итальянская закуска из свежих и замороженных помидоров и сыра: делимся рецептом
Спелые помидоры – лучший овощ для приготовления очень вкусных и полезных салатов, а а также соусов, супов и закусок. Еще из помидоров получится очень вкусный кетчуп и сок на зиму. Стоит отметить, что помидоры хорошо сочетаются со всеми овощами, а также любым сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с сыром и замороженными помидорами.
Ингредиенты:
- Спелые помидоры
- Бурата или моцарелла (если ничего не нашли – подойдет фета)
- Замороженный помидор (для натирания)
- Соль
- Оливковое масло
- Бальзамический уксус
- Фисташки
- Цедра лимона
- Базилик
Способ приготовления:
1. Нарезаем спелую помидорку тонкими слайсами, и выкладываем по спирали против часовой стрелки.
2. В центр ставим бурату или моцареллу (если нет-фету).
3. Натираем сверху замороженный помидор (лучше морозить на ночь). Солим, поливаем оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
4. Присыпаем фисташками, натираем цедру лимона, добавляем листочки базилика!
