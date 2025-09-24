Спелые помидоры – лучший овощ для приготовления очень вкусных и полезных салатов, а а также соусов, супов и закусок. Еще из помидоров получится очень вкусный кетчуп и сок на зиму. Стоит отметить, что помидоры хорошо сочетаются со всеми овощами, а также любым сыром.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с сыром и замороженными помидорами.

Ингредиенты:

Спелые помидоры

Бурата или моцарелла (если ничего не нашли – подойдет фета)

Замороженный помидор (для натирания)

Соль

Оливковое масло

Бальзамический уксус

Фисташки

Цедра лимона

Базилик

Способ приготовления:

1. Нарезаем спелую помидорку тонкими слайсами, и выкладываем по спирали против часовой стрелки.

2. В центр ставим бурату или моцареллу (если нет-фету).

3. Натираем сверху замороженный помидор (лучше морозить на ночь). Солим, поливаем оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

4. Присыпаем фисташками, натираем цедру лимона, добавляем листочки базилика!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: