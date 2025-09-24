Оригинальная итальянская закуска из свежих и замороженных помидоров и сыра: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
108
Рецепт закуски

Спелые помидоры – лучший овощ для приготовления очень вкусных и полезных салатов, а а также соусов, супов и закусок. Еще из помидоров получится очень вкусный кетчуп и сок на зиму. Стоит отметить, что помидоры хорошо сочетаются со всеми овощами, а также любым сыром. 

Видео дня
Оригинальная итальянская закуска из свежих и замороженных помидоров и сыра: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с сыром и замороженными помидорами. 

Оригинальная итальянская закуска из свежих и замороженных помидоров и сыра: делимся рецептом

Ингредиенты:

  • Спелые помидоры
  • Бурата или моцарелла (если ничего не нашли – подойдет фета)
  • Замороженный помидор (для натирания)
  • Соль
  • Оливковое масло
  • Бальзамический уксус
  • Фисташки
  • Цедра лимона
  • Базилик

Способ приготовления:

1. Нарезаем спелую помидорку тонкими слайсами, и выкладываем по спирали против часовой стрелки.

Оригинальная итальянская закуска из свежих и замороженных помидоров и сыра: делимся рецептом

2. В центр ставим бурату или моцареллу (если нет-фету).

Оригинальная итальянская закуска из свежих и замороженных помидоров и сыра: делимся рецептом

3. Натираем сверху замороженный помидор (лучше морозить на ночь). Солим, поливаем оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Оригинальная итальянская закуска из свежих и замороженных помидоров и сыра: делимся рецептом

4. Присыпаем фисташками, натираем цедру лимона, добавляем листочки базилика!

Оригинальная итальянская закуска из свежих и замороженных помидоров и сыра: делимся рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинасалатрецептпродуктыовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты