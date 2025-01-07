Оригинальный итальянский плов для ужина: как приготовить вкусное и сытное блюдо по-новому

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Оригинальный итальянский плов для ужина: как приготовить вкусное и сытное блюдо по-новому

Одно из самых простых и вкусных блюд из риса – плов. Готовить его можно с мясом, морепродуктами, овощами. Рис для блюда выбирайте длиннозерновой, такой как басмати или жасмин.

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С чем приготовить плов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного плова с куриными бедрами, овощами и оливками. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 200-250 г риса (камолино идеален)
  • 3-4 куриных бедра
  • 1 большой лук
  • 100 г оливок
  • 200 г черри
  • чеснок (свежий или сухой)
  • соль, перец
  • петрушка

Способ приготовления: 

1. У бедер уберите кость, разрежьте их на 2 части. И поджарьте на масле с 2 сторон до корочки. 

Оливки, лук и помидоры

2. В этой же сковороде поджариваем лук. Добавьте оливки и черри, после добавляем соль, специи, рис. Заливаем водой как обычно, 1:2 или чуть больше. 

Приготовление блюда

3. Выложите сверху на рис бедра. Их тоже подсалите и приправьте. Накройте крышкой и тушите минут 20 до готовности риса. Если вода уже испарилась, а рис не готов – можно немного долить воды.

Сколько готовить блюдо

При подаче присыпьте блюдо петрушкой!

Готовое блюдо

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