Одно из самых простых и вкусных блюд из риса – плов. Готовить его можно с мясом, морепродуктами, овощами. Рис для блюда выбирайте длиннозерновой, такой как басмати или жасмин.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного плова с куриными бедрами, овощами и оливками.

Ингредиенты:

200-250 г риса (камолино идеален)

3-4 куриных бедра

1 большой лук

100 г оливок

200 г черри

чеснок (свежий или сухой)

соль, перец

петрушка

Способ приготовления:

1. У бедер уберите кость, разрежьте их на 2 части. И поджарьте на масле с 2 сторон до корочки.

2. В этой же сковороде поджариваем лук. Добавьте оливки и черри, после добавляем соль, специи, рис. Заливаем водой как обычно, 1:2 или чуть больше.

3. Выложите сверху на рис бедра. Их тоже подсалите и приправьте. Накройте крышкой и тушите минут 20 до готовности риса. Если вода уже испарилась, а рис не готов – можно немного долить воды.

При подаче присыпьте блюдо петрушкой!

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