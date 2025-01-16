Печенье через мясорубку "Хризантемы": любимый рецепт мам и бабушек

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Печенье через мясорубку 'Хризантемы': любимый рецепт мам и бабушек

Для многих людей печенье "Хризантемы" – это не просто десерт, а возможность хоть на минутку вернуться в безмятежное детство. Сразу вспоминается дом, наполненный невероятным ароматом, и мама или бабушка, которые его заботливо готовили.

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Как окунуться в ностальгию и приготовить печенье "Хризантемы", в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. В результате получится не хуже, чем то, что готовили нам в детстве.

Печенье через мясорубку ''Хризантемы'': любимый рецепт мам и бабушек

Ингредиенты

  • Сливочное масло – 250 г
  • Сахар – 250 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Соль – ½ ч. л.
  • Ванильный сахар
  • Мука – 600 г
  • Разрыхлитель – 7 г

Способ приготовления

1. Мягкое сливочное масло соединяем с сахаром, ванильным сахаром и яйцами. Перемешиваем.

Печенье через мясорубку ''Хризантемы'': любимый рецепт мам и бабушек

2. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и щепотку соли. Замешиваем мягкое тесто и оставляем в холодильнике на 30 мин.

3. Прокручиваем тесто на мясорубку, вынув из нее лезвие.

Печенье через мясорубку ''Хризантемы'': любимый рецепт мам и бабушек

4. Перекладываем на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 мин.

Печенье через мясорубку ''Хризантемы'': любимый рецепт мам и бабушек

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