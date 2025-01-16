Печенье через мясорубку "Хризантемы": любимый рецепт мам и бабушек
Для многих людей печенье "Хризантемы" – это не просто десерт, а возможность хоть на минутку вернуться в безмятежное детство. Сразу вспоминается дом, наполненный невероятным ароматом, и мама или бабушка, которые его заботливо готовили.
Как окунуться в ностальгию и приготовить печенье "Хризантемы", в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. В результате получится не хуже, чем то, что готовили нам в детстве.
Ингредиенты
- Сливочное масло – 250 г
- Сахар – 250 г
- Яйца – 3 шт.
- Соль – ½ ч. л.
- Ванильный сахар
- Мука – 600 г
- Разрыхлитель – 7 г
Способ приготовления
1. Мягкое сливочное масло соединяем с сахаром, ванильным сахаром и яйцами. Перемешиваем.
2. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и щепотку соли. Замешиваем мягкое тесто и оставляем в холодильнике на 30 мин.
3. Прокручиваем тесто на мясорубку, вынув из нее лезвие.
4. Перекладываем на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 мин.
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