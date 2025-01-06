Пончики – это вкусный десерт из дрожжевого теста, завоевавший сердца миллионов людей из разных стран мира. Существует множество названий, под которыми их можно приобрести в пекарне. Также есть невероятное количество рецептов и вариантов их приготовления. Самыми популярными в Украине были и остаются песочные пончики, которыми нас в детстве часто баловали родители.

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Как приготовить песочные пончики так, чтобы отведав его вы перенеслись в счастливое детство, в Instagram рассказала фудблогер с ником the best ukrainian recipes. Кстати, этот десерт достаточно бюджетный, а значит, каждый может его себе позволить.

Ингредиенты

Вода – 500 мл

Масло растительное – 3 ст.л.

Сахар – 6 ст.л.

Дрожжи – 50 гр

Мука – сколько возьмет

Способ приготовления

1. Дрожжи растворить в теплой воде и постепенно добавлять остальные ингредиенты, замешивая тесто как на вареники.

2. Оставить в теплом месте на 1 час.

3. Тесто раскатать и вырезать круги с помощью стакана.

4. Внутри каждого круга вырезать маленькую дыру. Это легко сделать с помощью рюмки или корма от шампанского.

5. Жарить пончики на масле до золотистости с обеих сторон.

6. Еще горячие пончики по желанию присыпать сахарной пудрой.

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