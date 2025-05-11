Почувствуйте дыхание лета: как приготовить вкусное "Тирамису" из сочной клубники

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Почувствуйте дыхание лета: как приготовить вкусное 'Тирамису' из сочной клубники

"Тирамису" – популярный итальянский десерт, который можно приготовить с сочной клубникой. Такое лакомство не надоедает, прекрасно хранится в холодильнике и готовится чрезвычайно просто.

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Идея приготовления вкусного сезонного "Тирамису" с клубникой опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Вам понадобится минимум ингредиентов.

Почувствуйте дыхание лета: как приготовить вкусное ''Тирамису'' из сочной клубники

Ингредиенты:

  • печенье савоярди – 1 п
  • клубника – 250 г +для украшения
  • сахар – 30 г
  • сливки 30-33% – 250 мл.
  • сыр маскарпоне – 250 г
  • сахарная пудра – 70-80 г

Способ приготовления:

Почувствуйте дыхание лета: как приготовить вкусное ''Тирамису'' из сочной клубники

1. Взбить блендером клубнику с сахаром до однородности.

2. Взбить холодные сливки до загустения.

Почувствуйте дыхание лета: как приготовить вкусное ''Тирамису'' из сочной клубники

3. Добавить сахарную пудру и холодный сыр маскарпоне.

4. Взбить до густой массы.

Почувствуйте дыхание лета: как приготовить вкусное ''Тирамису'' из сочной клубники

5. Печенье окунуть в ягодное пюре и выложить в форму, еще сверху немножко добавить ягодного пюре.

6. Выложить крем и поверх него измельченную клубнику.

Почувствуйте дыхание лета: как приготовить вкусное ''Тирамису'' из сочной клубники

7. Снова печенье с пюре, и снова сыр.

8. Сверху украсить клубникой и поставить в холодильник на несколько часов (не менее 4-5 часов).

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