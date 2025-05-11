Почувствуйте дыхание лета: как приготовить вкусное "Тирамису" из сочной клубники
"Тирамису" – популярный итальянский десерт, который можно приготовить с сочной клубникой. Такое лакомство не надоедает, прекрасно хранится в холодильнике и готовится чрезвычайно просто.
Идея приготовления вкусного сезонного "Тирамису" с клубникой опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Вам понадобится минимум ингредиентов.
Ингредиенты:
- печенье савоярди – 1 п
- клубника – 250 г +для украшения
- сахар – 30 г
- сливки 30-33% – 250 мл.
- сыр маскарпоне – 250 г
- сахарная пудра – 70-80 г
Способ приготовления:
1. Взбить блендером клубнику с сахаром до однородности.
2. Взбить холодные сливки до загустения.
3. Добавить сахарную пудру и холодный сыр маскарпоне.
4. Взбить до густой массы.
5. Печенье окунуть в ягодное пюре и выложить в форму, еще сверху немножко добавить ягодного пюре.
6. Выложить крем и поверх него измельченную клубнику.
7. Снова печенье с пюре, и снова сыр.
8. Сверху украсить клубникой и поставить в холодильник на несколько часов (не менее 4-5 часов).
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: