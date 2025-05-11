"Тирамису" – популярный итальянский десерт, который можно приготовить с сочной клубникой. Такое лакомство не надоедает, прекрасно хранится в холодильнике и готовится чрезвычайно просто.

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Идея приготовления вкусного сезонного "Тирамису" с клубникой опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Вам понадобится минимум ингредиентов.

Ингредиенты:

печенье савоярди – 1 п

клубника – 250 г +для украшения

сахар – 30 г

сливки 30-33% – 250 мл.

сыр маскарпоне – 250 г

сахарная пудра – 70-80 г

Способ приготовления:

1. Взбить блендером клубнику с сахаром до однородности.

2. Взбить холодные сливки до загустения.

3. Добавить сахарную пудру и холодный сыр маскарпоне.

4. Взбить до густой массы.

5. Печенье окунуть в ягодное пюре и выложить в форму, еще сверху немножко добавить ягодного пюре.

6. Выложить крем и поверх него измельченную клубнику.

7. Снова печенье с пюре, и снова сыр.

8. Сверху украсить клубникой и поставить в холодильник на несколько часов (не менее 4-5 часов).

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