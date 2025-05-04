Классическая пицца – это достаточно сытная выпечка. Если вы следите за своим питанием, для вас блюдо может быть калорийным. Но если заменить некоторые ингредиенты, у вас получится вкусный диетический перекус.

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Идея приготовления полезной домашней пиццы опубликована на странице фудблогера asya.fitzone в Instagram. Начинка может быть любой.

Ингредиенты для теста:

кисломолочный творог – 250 г

яйца – 1 шт.

рисовая мука – 40г

Ингредиенты для начинки:

томатная паста – 1 ст.л.

моцарелла – 40 г

рукола – 10 г

прошуто/хамон – 70 г

помидоры черри – 3 шт.

соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Смешать творог с яйцом и мукой.

2. Выложить пергамент.

3. Сформировать основание и выпекать 20 минут при температуре 180 градусов (в духовке или аэрогриле).

4. Затем основу смазать томатной пастой, посолить и поперчить.

5. Добавить моцареллу и вернуть в духовку еще на 2-3 минуты.

6. Выложить начинку: рукколу, прошутто, черри, остатки сыра и поставить еще на 2-3 минуты запекаться.

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