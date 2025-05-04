Полезная пицца без раскатки теста: из чего сделать основу
Классическая пицца – это достаточно сытная выпечка. Если вы следите за своим питанием, для вас блюдо может быть калорийным. Но если заменить некоторые ингредиенты, у вас получится вкусный диетический перекус.
Идея приготовления полезной домашней пиццы опубликована на странице фудблогера asya.fitzone в Instagram. Начинка может быть любой.
Ингредиенты для теста:
- кисломолочный творог – 250 г
- яйца – 1 шт.
- рисовая мука – 40г
Ингредиенты для начинки:
- томатная паста – 1 ст.л.
- моцарелла – 40 г
- рукола – 10 г
- прошуто/хамон – 70 г
- помидоры черри – 3 шт.
- соль/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешать творог с яйцом и мукой.
2. Выложить пергамент.
3. Сформировать основание и выпекать 20 минут при температуре 180 градусов (в духовке или аэрогриле).
4. Затем основу смазать томатной пастой, посолить и поперчить.
5. Добавить моцареллу и вернуть в духовку еще на 2-3 минуты.
6. Выложить начинку: рукколу, прошутто, черри, остатки сыра и поставить еще на 2-3 минуты запекаться.
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