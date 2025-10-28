Полезные банановые кексы, для которых не понадобится мука: прекрасно держат форму и получаются пышные
Домашняя выпечка может быть не только вкусной, но и полезной. Если хочется сладкого, но без избытка калорий и муки, попробуйте приготовить банановые кексы на творожной основе. Они получаются нежными, мягкими и очень ароматными. Такой десерт идеально подходит к кофе или чаю, а еще станет хорошим вариантом для быстрого завтрака или перекуса. Готовятся кексы просто и не требуют сложных ингредиентов.
Идея приготовления вкусных банановых кексов без муки опубликована на странице фудблогера dazzle.diet в Instagram.
Ингредиенты:
- творог 0,2% – 300 г творога 300 г
- яйца – 2 шт.
- банан – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- манная крупа – 3 ст.л. (примерно 36 г)
- сахар или сахарозаменитель — по вкусу
Способ приготовления:
1. В чашу блендера положите творог, яйца, банан, разрыхлитель и манную крупу.
2. Добавьте сахар или заменитель – в зависимости от того, насколько сладкие кексы вы хотите получить. Если предпочитаете натуральный вариант без сахара, готовые кексы можно подать с небольшим количеством сиропа или меда.
3. Взбивайте все ингредиенты до однородной, жидкой консистенции.
4. Разлейте массу в силиконовые или металлические формочки, слегка смазанные маслом.
5. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 35-40 минут, пока кексы не подрумянятся.
