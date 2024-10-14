Сочную сезонную тыкву используют для приготовления первых блюд и десертов. Из такого универсального продукта можно сделать даже конфеты. Они будут значительно лучше магазинных с красителями.

Видео дня

Идея приготовления полезных тыквенных конфет опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Масса отлично застывает и нарезается.

Ингредиенты:

тыква – 500 г

сахар – 60-80 г

сок половины лимона

агар-агар – 8 г

Способ приготовления:

1. Почистить и нарезать тыкву на небольшие кусочки.

2. Очищенную и нарезанную тыкву переложить в кастрюлю.

3. Поставить на плиту и залить водой.

4. Варить около 10-15 минут, во время процесса снять пенку.

5. После того, как тыква сварилась, слить воду и взбить блендером.

6. Добавить сахар и сок половины лимона, поставить еще раз на огонь и довести до кипения.

7. Между тем смешиваем примерно 10 г агар-агара с четырьмя столовыми ложками холодной воды.

8. Перемешать и добавить в тыкву, готовить еще 3 минуты на маленьком огне.

9. Перелить в форму, дать остыть, затем поставить в холодильник на 2-4 часа.

10. Достаем из холодильника, перевернуть и порезать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: