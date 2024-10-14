Полезные тыквенные конфеты из четырех ингредиентов: как приготовить десерт для детей

Екатерина Ягович
Моя столовая
2 минуты
93
Полезные тыквенные конфеты из четырех ингредиентов: как приготовить десерт для детей

Сочную сезонную тыкву используют для приготовления первых блюд и десертов. Из такого универсального продукта можно сделать даже конфеты. Они будут значительно лучше магазинных с красителями.

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Идея приготовления полезных тыквенных конфет опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Масса отлично застывает и нарезается.

Полезные тыквенные конфеты из четырех ингредиентов: как приготовить десерт для детей

Ингредиенты:

  • тыква – 500 г
  • сахар – 60-80 г
  • сок половины лимона
  • агар-агар – 8 г

Способ приготовления:

Полезные тыквенные конфеты из четырех ингредиентов: как приготовить десерт для детей

1. Почистить и нарезать тыкву на небольшие кусочки.

2. Очищенную и нарезанную тыкву переложить в кастрюлю.

Полезные тыквенные конфеты из четырех ингредиентов: как приготовить десерт для детей

3. Поставить на плиту и залить водой.

4. Варить около 10-15 минут, во время процесса снять пенку.

Полезные тыквенные конфеты из четырех ингредиентов: как приготовить десерт для детей

5. После того, как тыква сварилась, слить воду и взбить блендером.

6. Добавить сахар и сок половины лимона, поставить еще раз на огонь и довести до кипения.

Полезные тыквенные конфеты из четырех ингредиентов: как приготовить десерт для детей

7. Между тем смешиваем примерно 10 г агар-агара с четырьмя столовыми ложками холодной воды.

8. Перемешать и добавить в тыкву, готовить еще 3 минуты на маленьком огне.

Полезные тыквенные конфеты из четырех ингредиентов: как приготовить десерт для детей

9. Перелить в форму, дать остыть, затем поставить в холодильник на 2-4 часа.

Полезные тыквенные конфеты из четырех ингредиентов: как приготовить десерт для детей

10. Достаем из холодильника, перевернуть и порезать.

Полезные тыквенные конфеты из четырех ингредиентов: как приготовить десерт для детей

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