Полезные тыквенные конфеты из четырех ингредиентов: как приготовить десерт для детей
Сочную сезонную тыкву используют для приготовления первых блюд и десертов. Из такого универсального продукта можно сделать даже конфеты. Они будут значительно лучше магазинных с красителями.
Идея приготовления полезных тыквенных конфет опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia zhuk cooking) в Instagram. Масса отлично застывает и нарезается.
Ингредиенты:
- тыква – 500 г
- сахар – 60-80 г
- сок половины лимона
- агар-агар – 8 г
Способ приготовления:
1. Почистить и нарезать тыкву на небольшие кусочки.
2. Очищенную и нарезанную тыкву переложить в кастрюлю.
3. Поставить на плиту и залить водой.
4. Варить около 10-15 минут, во время процесса снять пенку.
5. После того, как тыква сварилась, слить воду и взбить блендером.
6. Добавить сахар и сок половины лимона, поставить еще раз на огонь и довести до кипения.
7. Между тем смешиваем примерно 10 г агар-агара с четырьмя столовыми ложками холодной воды.
8. Перемешать и добавить в тыкву, готовить еще 3 минуты на маленьком огне.
9. Перелить в форму, дать остыть, затем поставить в холодильник на 2-4 часа.
10. Достаем из холодильника, перевернуть и порезать.
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