Легкие десерты без лишних калорий становятся все более популярными среди тех, кто следит за питанием. Они позволяют наслаждаться сладким без вреда для фигуры и самочувствия. Особенно ценятся рецепты с высоким содержанием белка, которые хорошо насыщают и могут стать альтернативой классическим сладостям. Один из таких вариантов – нежный десерт на основе йогурта, какао и протеина.

Идея приготовления полезного белкового десерта опубликована на странице нутрициолога Анны Лутковской(annafit) в Instagram.

Ингредиенты (на 6 порций):

йогурт белый высокобелковый – 250 г

арахисовая паста (100% арахис) – 3 ст. л.

протеин ванильный – 30 г

какао-порошок без сахара – 20 г

сироп агавы или мед – 2 ст. л.

Для топинга:

темный шоколад (70-80 %) – 100 г

кокосовое масло – 1 ч.л. (по желанию)

Способ приготовления:

1. Смешать йогурт, арахисовую пасту, протеин, какао и подсластитель до однородной кремовой консистенции.

2. Выложить массу небольшими порциями на пергамент, формируя десерт ложкой.

3. Поместить заготовки в морозильник на 1,5-2 часа, чтобы они хорошо застыли.

4. Растопить шоколад (по желанию вместе с кокосовым маслом) до гладкой текстуры.

5. Погрузить замороженные заготовки в растопленный шоколад, работая быстро, чтобы сохранить форму.

6. Дать шоколаду застыть перед подачей.

Важно учесть:

1. Убедиться, что десерт полностью заморожен перед покрытием шоколадом.

2. Дать шоколаду немного остыть перед использованием, чтобы он не был слишком горячим.

3. Работать быстро, ведь шоколад быстро застывает на холодной поверхности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: