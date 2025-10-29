Если вы любите домашнюю выпечку, но сложные рецепты синабонов кажутся вам слишком хлопотными – попробуйте приготовить эти булочки с корицей и яблоками. Они получаются нежными, ароматными и просто тают во рту. Для этого не нужно иметь профессиональные навыки пекаря – достаточно нескольких простых ингредиентов и немного времени.

Видео дня

Идея приготовления вкусных булочек с корицей и яблоками опубликована на странице фудблогера danilchenko 77 в Instagram.

Ингредиенты для теста:

теплое молоко – 500 мл.

сахар – 120 г (плюс еще 100 г для посыпки)

дрожжи – 11 г

яйцо – 1 шт.

соль – ½ ч.л.

ванилин – по вкусу

масло – 150 г (и немного для смазывания)

яблоки – 4 шт.

мука – примерно 900 г

Способ приготовления теста:

1. В теплое молоко добавьте сахар и дрожжи. Перемешайте и оставьте на 10–15 минут, чтобы образовалась опара.

2. Затем всыпьте 3-4 столовые ложки муки, еще раз размешайте и оставьте, пока появятся пузырьки.

3. Когда опара подойдет, добавьте соль, яйцо, ванилин и растительное масло. Постепенно вводите муку и замешивайте мягкое, эластичное тесто.

4. Оставьте его в теплом месте примерно на час – оно должно увеличиться в два раза.

5. После того как тесто подошло, разделите его на несколько частей. Каждую раскатайте в тонкий прямоугольник, смажьте маслом и посыпьте сахаром с корицей. Затем разрежьте на четыре полоски, сложите каждую гармошкой и сверните в улитку.

6. Яблоки нарежьте тонкими полукольцами, залейте кипятком на 5 минут, чтобы они стали мягкими. Из них сформируйте маленькие "розочки" и вставьте в центр каждой булочки.

7 Выложите булочки на застеленный пергаментом противень, накройте полотенцем и оставьте еще на 30 минут, чтобы тесто немного подошло.

8. Затем выпекайте 45 минут при температуре 180°C, пока они не станут румяными.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: