Проще классических синабонов: вкусные булочки с корицей, которые получатся у всех
Если вы любите домашнюю выпечку, но сложные рецепты синабонов кажутся вам слишком хлопотными – попробуйте приготовить эти булочки с корицей и яблоками. Они получаются нежными, ароматными и просто тают во рту. Для этого не нужно иметь профессиональные навыки пекаря – достаточно нескольких простых ингредиентов и немного времени.
Идея приготовления вкусных булочек с корицей и яблоками опубликована на странице фудблогера danilchenko 77 в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- теплое молоко – 500 мл.
- сахар – 120 г (плюс еще 100 г для посыпки)
- дрожжи – 11 г
- яйцо – 1 шт.
- соль – ½ ч.л.
- ванилин – по вкусу
- масло – 150 г (и немного для смазывания)
- яблоки – 4 шт.
- мука – примерно 900 г
Способ приготовления теста:
1. В теплое молоко добавьте сахар и дрожжи. Перемешайте и оставьте на 10–15 минут, чтобы образовалась опара.
2. Затем всыпьте 3-4 столовые ложки муки, еще раз размешайте и оставьте, пока появятся пузырьки.
3. Когда опара подойдет, добавьте соль, яйцо, ванилин и растительное масло. Постепенно вводите муку и замешивайте мягкое, эластичное тесто.
4. Оставьте его в теплом месте примерно на час – оно должно увеличиться в два раза.
5. После того как тесто подошло, разделите его на несколько частей. Каждую раскатайте в тонкий прямоугольник, смажьте маслом и посыпьте сахаром с корицей. Затем разрежьте на четыре полоски, сложите каждую гармошкой и сверните в улитку.
6. Яблоки нарежьте тонкими полукольцами, залейте кипятком на 5 минут, чтобы они стали мягкими. Из них сформируйте маленькие "розочки" и вставьте в центр каждой булочки.
7 Выложите булочки на застеленный пергаментом противень, накройте полотенцем и оставьте еще на 30 минут, чтобы тесто немного подошло.
8. Затем выпекайте 45 минут при температуре 180°C, пока они не станут румяными.
