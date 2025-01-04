Если вы хотите попробовать десерт, который будет не только сладким, но и изрядно пощекотит ваши вкусовые рецепторы, стоит попробовать приготовить это замечательнуое мини-пирожное. И только через 45 минут на вашем столе появится очень красивый и необыкновенно вкусный десерт к кофе или чаю.

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Рецептом этих пирожных Express рассказали в компании Matthews Cotswold Flour, где они являются настоящим шедевром. А для их приготовления понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты

Мука – 300 гр

Соленое масло – 150 гр

Лимонный курд (домашний или готовый)

Белки – 2 шт

Сахарная пудра – 100 гр

Способ приготовления

1.Масло совмещаем с мукой в глубокой емкости. Растираем в крошку.

2. По одной столовой ложке добавляем воду и замешиваем песочное тесто. Обертываем пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут.

3. Раскатываем тесто толщиной ½ см и выкладываем в форму для булочек или кексов. Отправляем в холодильник на 10–15 минут.

4. Проштриковать тесто вилкой и выпекать в течение 15-18 минут до золотистости.

5. Выкладываем по 1 ч.л. лимонного курда в каждую форму, разравниваем и выпекаем в течение 5 минут, чтобы курд растворился.

6. Кастрюлю с водой доводим до кипения. Помещаем яичные белки и сахар в жаропрочную миску над кастрюлей с водой и нагреваем до 70 градусов. Постоянно взбивайте яйца и сахар, когда они нагреваются. Если у вас нет пищевого термометра, нагрейте их, пока сахар полностью не растворится без зернистости.

7. После нагревания снимите яйца и сахар с огня и взбейте миксером в течение 10-15 минут, пока смесь не охладится до комнатной температуры.

8. Выкладываем безе на пирожное и придаем ему хороший вид с помощью кухонной горелки.

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