Кекс с апельсинами – очень вкусная и ароматная выпечка к чаю. И особого актуально ее готовить именно в зимний период. Простое тесто точно получится даже у тех, кто не часто выпекает.

Идея приготовления воздушного апельсинового кекса опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

4 яйца

240 г сахара

ванилин или пакетик ванильного сахара

100 мл растительного масла

2 апельсина (300 г в мякоти)

10 г разрыхлителя

285 г муки

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром до пышной, светлой пены.

2. Нарезать апельсины, измельчить их в пюре и добавить к взбитым яйцам с сахаром.

3. Добавить муку с разрыхлителем и перемешать до однородного теста.

4. Влить 100 мл масла и еще раз перемешать.

5. Форму смазать, вылить тесто и разровнять.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 50-60 минут, ориентируясь по сухой зубочистке.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: