Пышный и ароматный кекс с апельсинами: как приготовить атмосферную домашнюю выпечку

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
822
Пышный и ароматный кекс с апельсинами: как приготовить атмосферную домашнюю выпечку

Кекс с апельсинами – очень вкусная и ароматная выпечка к чаю. И особого актуально ее готовить именно в зимний период. Простое тесто точно получится даже у тех, кто не часто выпекает.

Идея приготовления воздушного апельсинового кекса опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Пышный и ароматный кекс с апельсинами: как приготовить атмосферную домашнюю выпечку

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 240 г сахара
  • ванилин или пакетик ванильного сахара
  • 100 мл растительного масла
  • 2 апельсина (300 г в мякоти)
  • 10 г разрыхлителя
  • 285 г муки

Способ приготовления:

Пышный и ароматный кекс с апельсинами: как приготовить атмосферную домашнюю выпечку

1. Яйца взбить с сахаром до пышной, светлой пены.

2. Нарезать апельсины, измельчить их в пюре и добавить к взбитым яйцам с сахаром.

Пышный и ароматный кекс с апельсинами: как приготовить атмосферную домашнюю выпечку

3. Добавить муку с разрыхлителем и перемешать до однородного теста.

4. Влить 100 мл масла и еще раз перемешать.

Пышный и ароматный кекс с апельсинами: как приготовить атмосферную домашнюю выпечку

5. Форму смазать, вылить тесто и разровнять.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 50-60 минут, ориентируясь по сухой зубочистке.

Пышный и ароматный кекс с апельсинами: как приготовить атмосферную домашнюю выпечку

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты