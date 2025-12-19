Пышный и ароматный кекс с апельсинами: как приготовить атмосферную домашнюю выпечку
Кекс с апельсинами – очень вкусная и ароматная выпечка к чаю. И особого актуально ее готовить именно в зимний период. Простое тесто точно получится даже у тех, кто не часто выпекает.
Идея приготовления воздушного апельсинового кекса опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 240 г сахара
- ванилин или пакетик ванильного сахара
- 100 мл растительного масла
- 2 апельсина (300 г в мякоти)
- 10 г разрыхлителя
- 285 г муки
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром до пышной, светлой пены.
2. Нарезать апельсины, измельчить их в пюре и добавить к взбитым яйцам с сахаром.
3. Добавить муку с разрыхлителем и перемешать до однородного теста.
4. Влить 100 мл масла и еще раз перемешать.
5. Форму смазать, вылить тесто и разровнять.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 50-60 минут, ориентируясь по сухой зубочистке.
