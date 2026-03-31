Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Пышная апельсиновая паска на дрожжах: как правильно готовить тесто

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
492
Апельсиновая паска – оригинальный вариант праздничной выпечки. Цедра придает тесту особый аромат, а также легкую пикантность. А для того, чтобы результат получился действительно удачным, воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления воздушного апельсинового кулича на дрожжах опубликована на странице фудблогера irisha redko в Instagram.

Ингредиенты для опары:

  • молоко – 180 мл.
  • сахар – 20 г
  • дрожжи – 45 г
  • мука – 180 г

Ингредиенты для теста:

  • вся опара
  • сахар – 300 г
  • яйца – 4 шт.
  • желтки – 4 шт.
  • апельсиновый сок – 320 мл.
  • соль – 4 г
  • мука 1,1 кг.
  • сливочное масло – 240 г
  • цукаты/изюм – 350 г
  • ванильная паста – 10 г
  • апельсиновая цедра – 1 шт.
  • ром/коньяк – 30 г

Способ приготовления:

1. В миску всыпаем сахар, добавляем дрожжи, молоко теплое, не горячее, муку, перемешиваем и оставляем в теплом месте на минут 30.

2. В чаше миксера или в другой посудине к сахару добавляем цедру апельсина, добавляем яйца и желтки и взбиваем миксером до момента, когда масса увеличится в объеме и по свету есть, ориентировочно минут 7-10.

3. В чашу выливаем сок, опару. Перемешиваем до однородности.

4. Добавляем пасту, ром, муку и замешиваем тесто в течение дня 15-20 минут.

5. Добавляем масло. Замешиваем тесто. Оно не должно липнуть к рукам, поэтому месим пока не перестанет липнуть.

6. Добавляем цукаты, вмешиваем в тесто. Добавляем соль, замешиваем тесто.

7. Формируем тесто в шар и перекладываем в большую миску или контейнер. Накрываем и оставляем в теплом месте на 2-2,5 часа.

8. Вынимаем тесто на стол смазанный маслом, обминаем, разделяем на 6 равных частей.

9. Раскладываем по формам. Оставляем отдыхать в теплом месте еще на 60-90 минут.

10. Запекаем при 160 градусах 35-40 минут.

