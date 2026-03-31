Пышная апельсиновая паска на дрожжах: как правильно готовить тесто
Апельсиновая паска – оригинальный вариант праздничной выпечки. Цедра придает тесту особый аромат, а также легкую пикантность. А для того, чтобы результат получился действительно удачным, воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовления воздушного апельсинового кулича на дрожжах опубликована на странице фудблогера irisha redko в Instagram.
Ингредиенты для опары:
- молоко – 180 мл.
- сахар – 20 г
- дрожжи – 45 г
- мука – 180 г
Ингредиенты для теста:
- вся опара
- сахар – 300 г
- яйца – 4 шт.
- желтки – 4 шт.
- апельсиновый сок – 320 мл.
- соль – 4 г
- мука 1,1 кг.
- сливочное масло – 240 г
- цукаты/изюм – 350 г
- ванильная паста – 10 г
- апельсиновая цедра – 1 шт.
- ром/коньяк – 30 г
Способ приготовления:
1. В миску всыпаем сахар, добавляем дрожжи, молоко теплое, не горячее, муку, перемешиваем и оставляем в теплом месте на минут 30.
2. В чаше миксера или в другой посудине к сахару добавляем цедру апельсина, добавляем яйца и желтки и взбиваем миксером до момента, когда масса увеличится в объеме и по свету есть, ориентировочно минут 7-10.
3. В чашу выливаем сок, опару. Перемешиваем до однородности.
4. Добавляем пасту, ром, муку и замешиваем тесто в течение дня 15-20 минут.
5. Добавляем масло. Замешиваем тесто. Оно не должно липнуть к рукам, поэтому месим пока не перестанет липнуть.
6. Добавляем цукаты, вмешиваем в тесто. Добавляем соль, замешиваем тесто.
7. Формируем тесто в шар и перекладываем в большую миску или контейнер. Накрываем и оставляем в теплом месте на 2-2,5 часа.
8. Вынимаем тесто на стол смазанный маслом, обминаем, разделяем на 6 равных частей.
9. Раскладываем по формам. Оставляем отдыхать в теплом месте еще на 60-90 минут.
10. Запекаем при 160 градусах 35-40 минут.
