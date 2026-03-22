Пышная булка с яблоками к чаю: как приготовить
Очень вкусный вариант выпечки к чаю – булка с яблоками. Для основы прекрасно подойдет творожное тесто, которое получится очень воздушным и нежным – оно идеально сочетается с сочной фруктовой начинкой.
Идея приготовления воздушной домашней булки с яблоками опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- 360 г творога кисломолочного
- 2 яйца
- 160 г цельнозерновой муки
- подсластитель
- 0,5 ч.л. разрыхлителя
- щепотка соли
Ингредиенты для начинки:
- 150 г яблок
- подсластитель
- 0,5 ч.л. корицы
Способ приготовления:
1. Яблоки нарезать небольшими кубиками.
2. Обжарить их до мягкости на среднем огне с сахарозаменителем и корицей, остудить.
3. Смешать творог с яйцами. Добавить 160 г муки, разрыхлитель и соль. Хорошо перемешать.
4. Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности.
5. Выложить яблочную начинку, свернуть рулетом. Поскольку муки немного, тесто может прилипать к столу. Помогайте себе скребком или столовым ножом.
6. Полученный рулет разрежьте вдоль не до конца и переплетите две половинки.
7. Выложите на застеленный пергаментом (с силиконовым покрытием) противень.
8. Выпекать 35-40 минут при температуре 190 градусов.
