Очень вкусный вариант выпечки к чаю – булка с яблоками. Для основы прекрасно подойдет творожное тесто, которое получится очень воздушным и нежным – оно идеально сочетается с сочной фруктовой начинкой.

Идея приготовления воздушной домашней булки с яблоками опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

360 г творога кисломолочного

2 яйца

160 г цельнозерновой муки

подсластитель

0,5 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

150 г яблок

подсластитель

0,5 ч.л. корицы

Способ приготовления:

1. Яблоки нарезать небольшими кубиками.

2. Обжарить их до мягкости на среднем огне с сахарозаменителем и корицей, остудить.

3. Смешать творог с яйцами. Добавить 160 г муки, разрыхлитель и соль. Хорошо перемешать.

4. Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности.

5. Выложить яблочную начинку, свернуть рулетом. Поскольку муки немного, тесто может прилипать к столу. Помогайте себе скребком или столовым ножом.

6. Полученный рулет разрежьте вдоль не до конца и переплетите две половинки.

7. Выложите на застеленный пергаментом (с силиконовым покрытием) противень.

8. Выпекать 35-40 минут при температуре 190 градусов.

