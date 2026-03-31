Пышная домашняя шарлотка без сахара: как приготовить низкокалорийный десерт
Шарлотка на кефире может быть не только пышной, но и низкокалорийной. Для такого десерта просто стоит выбрать сладкие сорта яблок, а для утонченного аромата используйте лимонную цедру. Это именно то, что нужно для семейного чаепития.
Идея приготовления низкокалорийной шарлотки без сахара опубликована на странице фудблогера ye.nastia в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки уже очищенные – 300 г (250 г в тесто+50 г для украшения)
- яйца – 4 шт.
- кефир 2,5% – 80 г
- мука – 110 г (пшеничная – 85 г и кукурузная – 25 г)
- разрыхлитель – 3 г
- соль – щепотка
- лимонный сок – 1 ч.л.
Дополнительные ингредиенты:
- миндальные хлопья
- стевия в середину теста (можно не добавлять, если яблоки достаточно сладкие)
Способ приготовления:
1. Яблоки почистить, нарезать слайсами, добавить лимонный сок.
2. Желтки отделить от белков.
3. В желтки добавить кефир (на этом этапе можно добавить стевию).
4. Перемешать, чтобы не было комочков.
5. Муку смешать с разрыхлителем и просеять в тесто.
6. Белки взбить до пиков с добавлением щепотки соли.
7. Соединить тесто с белками в два этапа. Добавить часть, медленно перемешать, затем добавить остаток.
8. Добавить к смеси яблоки, еще раз осторожно перемешать, выложить в форму и украсить.
9. Поместить в духовку при температуре 170 градусов на 40 минут (подогрев верх-низ).
10. Проверить готовность шпажкой.
