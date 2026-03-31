Шарлотка на кефире может быть не только пышной, но и низкокалорийной. Для такого десерта просто стоит выбрать сладкие сорта яблок, а для утонченного аромата используйте лимонную цедру. Это именно то, что нужно для семейного чаепития.

Идея приготовления низкокалорийной шарлотки без сахара опубликована на странице фудблогера ye.nastia в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки уже очищенные – 300 г (250 г в тесто+50 г для украшения)

яйца – 4 шт.

кефир 2,5% – 80 г

мука – 110 г (пшеничная – 85 г и кукурузная – 25 г)

разрыхлитель – 3 г

соль – щепотка

лимонный сок – 1 ч.л.

Дополнительные ингредиенты:

миндальные хлопья

стевия в середину теста (можно не добавлять, если яблоки достаточно сладкие)

Способ приготовления:

1. Яблоки почистить, нарезать слайсами, добавить лимонный сок.

2. Желтки отделить от белков.

3. В желтки добавить кефир (на этом этапе можно добавить стевию).

4. Перемешать, чтобы не было комочков.

5. Муку смешать с разрыхлителем и просеять в тесто.

6. Белки взбить до пиков с добавлением щепотки соли.

7. Соединить тесто с белками в два этапа. Добавить часть, медленно перемешать, затем добавить остаток.

8. Добавить к смеси яблоки, еще раз осторожно перемешать, выложить в форму и украсить.

9. Поместить в духовку при температуре 170 градусов на 40 минут (подогрев верх-низ).

10. Проверить готовность шпажкой.

