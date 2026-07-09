Творожная запеканка без муки – простой вариант домашней выпечки, которая получается нежной, легкой и очень воздушной. Для её приготовления понадобится всего несколько доступных продуктов, а весь процесс не займёт много времени. По желанию в запеканку можно добавить сезонные ягоды или кусочки фруктов, чтобы сделать вкус ещё более интересным. Такой рецепт прекрасно подойдёт для завтрака, перекуса или домашнего десерта.

Идея приготовления вкусной творожной запеканки без муки опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 250 г

яйца – 2 шт.

сахар – 2–3 ст.л.

ванильный сахар – 1 ч.л.

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

греческий йогурт или сметана – 2-3 ст.л.

ягоды – по желанию

Способ приготовления:

1. В глубокую миску выложите творог, яйца, сахар, ванильный сахар, кукурузный крахмал, разрыхлитель и греческий йогурт или сметану.

2. С помощью блендера взбейте массу до однородной кремообразной консистенции без комочков. При необходимости смажьте форму для запекания небольшим количеством масла или застелите пергаментом.

3. Перелейте творожную массу в форму и равномерно распределите.

4. Если используете ягоды, выложите их сверху или слегка перемешайте с тестом.

5. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов.

6. Запекайте примерно 30-40 минут, пока поверхность не станет золотистой, а запеканка полностью не схватится.

7. После выпекания дайте десерту полностью остыть. Только после этого он будет хорошо держать форму и легко нарезаться порционными кусочками.

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