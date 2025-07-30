Пирожки с маком – любимая домашняя выпечка во многих семьях. Такой десерт готовят и просто к чаю, и на различные праздники, в частности летнего цикла. Например, на Маковея.

Идея приготовления воздушных пирожков с маком опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.

Ингредиенты:

200 г теплого молока

25 г живых дрожжей

130 г сахара

600 г муки (может понадобиться больше, до 650г)

10 г ванильного сахара

100 г сливочного масла

2 яйца

Ингредиенты для начинки:

600 г маковой начинки

1 яйцо

Способ приготовления:

1. Для опары к теплому молоку добавить ложку сахара от общего количества и живые дрожжи.

2. Добавить 6 ст.л. муки от общего количества и размешать венчиком.

3. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 20 минут.

3. Для теста разбить яйца, добавить сахар, ванильный сахар, растопленное масло и размешать.

4. Влить опару и размешать венчиком до однородности.

5. Добавить треть просеянной муки и замешать тесто ложкой.

6. Досыпать всю остальную муку и руками или в тестомесе замешать не менее 5-7 минут. Тесто должно быть мягкое и не липнуть. Если липнет, добавить еще немного муки, 30-50 г.

7. После замешивания смазать тарелку растительным маслом.

8. Выложить тесто, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 60 минут.

9. Достать, хорошо примнуть руками и еще на 30 минут поставить в теплое место.

10. Достать тесто и разделить на две равные чесночки.

11. Раскатать тесто в прямоугольник.

12. Выложить 300 г маковой начинки – больше давать не стоит, потому что начинка может расползтись по тесту.

13. Размазать по тесту начинку, оставив 2-3 см с нижнего края, чтобы им было удобно защипать тесто.

14 Нарезать каждый рулет на 5-6 кусков.

15. Выложить на пергамент, накрыть полотенцем.

16. Оставить на 30 минут при комнатной температуре.

17. После этого смазать верхушки взбитым яйцом.

18. Отправить в духовку на 20-25 минут при температуре 180 градусов.

19. После выпекания накрыть пирожки полотенцем.

20. После того, как вытащили из духовки, оставить так на 1-2 часа.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: