Пышные домашние пирожки с маковой начинкой: к празднику и на каждый день
Пирожки с маком – любимая домашняя выпечка во многих семьях. Такой десерт готовят и просто к чаю, и на различные праздники, в частности летнего цикла. Например, на Маковея.
Идея приготовления воздушных пирожков с маком опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.
Ингредиенты:
- 200 г теплого молока
- 25 г живых дрожжей
- 130 г сахара
- 600 г муки (может понадобиться больше, до 650г)
- 10 г ванильного сахара
- 100 г сливочного масла
- 2 яйца
Ингредиенты для начинки:
- 600 г маковой начинки
- 1 яйцо
Способ приготовления:
1. Для опары к теплому молоку добавить ложку сахара от общего количества и живые дрожжи.
2. Добавить 6 ст.л. муки от общего количества и размешать венчиком.
3. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 20 минут.
3. Для теста разбить яйца, добавить сахар, ванильный сахар, растопленное масло и размешать.
4. Влить опару и размешать венчиком до однородности.
5. Добавить треть просеянной муки и замешать тесто ложкой.
6. Досыпать всю остальную муку и руками или в тестомесе замешать не менее 5-7 минут. Тесто должно быть мягкое и не липнуть. Если липнет, добавить еще немного муки, 30-50 г.
7. После замешивания смазать тарелку растительным маслом.
8. Выложить тесто, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 60 минут.
9. Достать, хорошо примнуть руками и еще на 30 минут поставить в теплое место.
10. Достать тесто и разделить на две равные чесночки.
11. Раскатать тесто в прямоугольник.
12. Выложить 300 г маковой начинки – больше давать не стоит, потому что начинка может расползтись по тесту.
13. Размазать по тесту начинку, оставив 2-3 см с нижнего края, чтобы им было удобно защипать тесто.
14 Нарезать каждый рулет на 5-6 кусков.
15. Выложить на пергамент, накрыть полотенцем.
16. Оставить на 30 минут при комнатной температуре.
17. После этого смазать верхушки взбитым яйцом.
18. Отправить в духовку на 20-25 минут при температуре 180 градусов.
19. После выпекания накрыть пирожки полотенцем.
20. После того, как вытащили из духовки, оставить так на 1-2 часа.
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