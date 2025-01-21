Пышные оладьи

Лучшее блюдо для быстрого и сытного завтрака – оладьи. Готовить их лучше всего на теплом кефире или молоке, так они будут очень пышными.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных и легких домашних оладий на кефире.

Ингредиенты:

300 мл. теплого кефира

1 яйцо

3 ст.л. сахара

1/2 ч.л. соли

220 гр. муки

1 ч.л. соды

Способ приготовления:

1. Нагреваем кефир до комнатной температуры (можно в микроволновке). Смешиваем яйцо с сахаром и солью (но не взбиваем).Далее добавляем кефир, муку, а в самом конце соду. Накрываем на 15 минут и даем постоять.

2. Тесто станет рыхлым, больше его не мешаем, а осторожно набираем ложкой и сразу на сковородку.

3. Жарим на среднем огне не большие оладьи, так они будут пышнее.

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