Пышные и вкусные оладьи: как правильно приготовить идеальное тесто

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Пышные и вкусные оладьи: как правильно приготовить идеальное тесто

Лучшее блюдо для быстрого и сытного завтрака – оладьи. Готовить их лучше всего на теплом кефире или молоке, так они будут очень пышными. 

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Пышные оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных и легких домашних оладий на кефире.

Рецепт оладий

Ингредиенты: 

  • 300 мл. теплого кефира
  • 1 яйцо
  • 3 ст.л. сахара
  • 1/2 ч.л. соли
  • 220 гр. муки
  • 1 ч.л. соды

Способ приготовления: 

1. Нагреваем кефир до комнатной температуры (можно в микроволновке). Смешиваем яйцо с сахаром и солью (но не взбиваем).Далее добавляем кефир, муку, а в самом конце соду. Накрываем на 15 минут и даем постоять.

Тесто для оладий

2. Тесто станет рыхлым, больше его не мешаем, а осторожно набираем ложкой и сразу на сковородку.

Сколько жарить оладьи

3. Жарим на среднем огне не большие оладьи, так они будут пышнее.

Готовые оладьи

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