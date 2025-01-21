Пышные оладьи

Видео дня
Пышные и вкусные оладьи: как правильно приготовить идеальное тесто
Лучшее блюдо для быстрого и сытного завтрака – оладьи. Готовить их лучше всего на теплом кефире или молоке, так они будут очень пышными.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных и легких домашних оладий на кефире.
Ингредиенты:
- 300 мл. теплого кефира
- 1 яйцо
- 3 ст.л. сахара
- 1/2 ч.л. соли
- 220 гр. муки
- 1 ч.л. соды
Способ приготовления:
1. Нагреваем кефир до комнатной температуры (можно в микроволновке). Смешиваем яйцо с сахаром и солью (но не взбиваем).Далее добавляем кефир, муку, а в самом конце соду. Накрываем на 15 минут и даем постоять.
2. Тесто станет рыхлым, больше его не мешаем, а осторожно набираем ложкой и сразу на сковородку.
3. Жарим на среднем огне не большие оладьи, так они будут пышнее.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: