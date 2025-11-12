Домашние оладьи – лучшее блюдо для сытного и вкусного завтрака. Подавать их можно с любым джемом, сгущенным молоком, сметаной. Для того, чтобы они были пышные и вкусные, кулинары советуют сделать удачное тесто на теплом кефире.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких и пышных оладий, которые готовятся элементарно.

Ингредиенты:

500 мл кефира (комнатной температуры)

1 яйцо

1-1,5 ст.л. сахара

1/3 ч.л. соли

0,5 ч.л. соды

350 г муки

Способ приготовления:

1. Кефир комнатной температуры вылейте в глубокую миску. Добавьте яйцо, сахар и соль. Тщательно перемешайте венчиком до однородной массы.

2. Просейте муку непосредственно в миску с жидкими ингредиентами. Слегка перемешайте и сверху равномерно посыпьте соду. Важно добавлять соду вместе с мукой, а не раньше - это обеспечивает лучшую реакцию. Аккуратно, но тщательно перемешайте тесто венчиком. Консистенция должна быть густой. Оставьте тесто "отдохнуть" на 20-30 минут при комнатной температуре. Если кефир был из холодильника, дайте ему настояться 30-40 минут.

3. Разогрейте масло на огне чуть ниже среднего уровня, ложкой осторожно зачерпывайте тесто у стенок миски (не перемешивайте его заново). Выкладывайте тесто в сковороду, не трясите и не разрывайте структуру. Жарьте с обеих сторон до образования золотистой корочки. Во время приготовления крышкой не накрывать.

