Легкие, как пух: очень вкусные и удачные оладьи на кефире

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Домашние оладьи

Оладьи – идеальное блюдо для быстрого и сытного завтрака. Для того, чтобы оладьи были пышными, кулинары советуют добавить в тесто соду и теплый кефир. 

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Пышные оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных и удачных оладий, которые готовятся на кефире.

Рецепт оладий

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 3 ч.л. сахара
  • 0.5 ч.л. соли
  • 300 мл. кефира
  • 280 г. муки
  • 0.5 ч.л. соды
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • ванилин
  • 100 мл. масла для жарки

Способ приготовления:

1. В миску разбиваем яйцо комнатной температуры, добавляем сахар (не добавляйте больше 2 столовых ложек) и соль, перемешиваем. Вливаем предварительно подогретый кефир, далее всыпаем муку и добавляем соду с разрыхлителем, обязательно добавляем эти два компонента, не заменяем один на другой, а добавляем оба!

Ингредиенты для теста

2. По желанию добавляем ванилин, ванильный сахар, ванильный экстракт. Замешиваем однородное, густое тесто.

Готовое тесто

3. На сковородку добавляем масло, именно то количество, которое указано в рецепте – это важно! Оладьи должны жариться как во фритюре. Они не будут жирными, потому что имеют правильную конструкцию теста. Совет: для того, чтобы оладьи были одинакового размера и имели хорошую форму перекладываем тесто в кондитерский мешок или соп пакет!

Сколько жарить оладьи

4. Отсаживаем оладьи на хорошо разогретую сковороду с маслом, огонь ставим низкий, готовим по 1 минуте с каждой стороны!

Готовые оладьи

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