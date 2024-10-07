Пышные оладьи

Оладьи – идеальное блюдо для быстрого и сытного завтрака. Для того, чтобы оладьи были пышными, кулинары советуют добавить в тесто соду и теплый кефир.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышных и удачных оладий, которые готовятся на кефире.

Ингредиенты:

1 яйцо

3 ч.л. сахара

0.5 ч.л. соли

300 мл. кефира

280 г. муки

0.5 ч.л. соды

1 ч.л. разрыхлителя

ванилин

100 мл. масла для жарки

Способ приготовления:

1. В миску разбиваем яйцо комнатной температуры, добавляем сахар (не добавляйте больше 2 столовых ложек) и соль, перемешиваем. Вливаем предварительно подогретый кефир, далее всыпаем муку и добавляем соду с разрыхлителем, обязательно добавляем эти два компонента, не заменяем один на другой, а добавляем оба!

2. По желанию добавляем ванилин, ванильный сахар, ванильный экстракт. Замешиваем однородное, густое тесто.

3. На сковородку добавляем масло, именно то количество, которое указано в рецепте – это важно! Оладьи должны жариться как во фритюре. Они не будут жирными, потому что имеют правильную конструкцию теста. Совет: для того, чтобы оладьи были одинакового размера и имели хорошую форму перекладываем тесто в кондитерский мешок или соп пакет!

4. Отсаживаем оладьи на хорошо разогретую сковороду с маслом, огонь ставим низкий, готовим по 1 минуте с каждой стороны!

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