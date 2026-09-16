Пышные кексы из теста на кефире: готовятся очень просто

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
291
Рецепт пышных кексов на кефире
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Кексы на кефире отлично подходят для домашней выпечки, когда хочется быстро приготовить что-нибудь сладкое к чаю. Тесто замешивается из простых продуктов, которые легко найти на кухне. Изюм придает выпечке приятную сладость и делает ее более интересной. Готовые кексы получаются мягкими, пышными и румяными.

Идея приготовления нежных и пышных кексов из теста на кефире опубликована на странице mama verchyk в Instagram.

Рецепт пышных кексов на кефире

Ингредиенты:

  • кефир – 500 мл.
  • сахар – 400 г
  • ванильный сахар – 2-3 ч.л.
  • яйца – 4 шт.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • растительное масло – 150 г
  • сода – 2 ч.л.
  • уксус – для гашения соды
  • мука – примерно 750 г, количество может немного отличаться
  • изюм – 100 г

Способ приготовления:

Готовим тесто

1. Сначала нужно приготовить основу для теста. Яйца с сахаром и ванильным сахаром взбить до пышной массы.

2. Затем влить растительное масло и кефир, после чего хорошо перемешать.

3. Соду нужно погасить уксусом и добавить в тесто вместе с солью. После этого постепенно всыпать просеянную муку и перемешать массу до однородности.

Выкладываем тесто в формы

4. Муку лучше добавлять частями, так как ее может понадобиться чуть больше или меньше указанного количества.

5. Изюм промыть, хорошо просушить бумажным полотенцем и слегка обвалять в муке. Добавить его в тесто и аккуратно перемешать, чтобы он равномерно распределился по всей массе.

Готовые кексы

6. Разложить приготовленное тесто по формочкам для кексов. Если используются металлические формы, их предварительно нужно смазать сливочным маслом.

7. Выпекать кексы в разогретой до 200 градусов духовке примерно 25-30 минут. Точное время зависит от особенностей духовки. Готовность выпечки можно проверить деревянной шпажкой: если после прокалывания кекса она остается сухой, выпечку можно доставать.

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