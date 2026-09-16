Пышные кексы из теста на кефире: готовятся очень просто
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Кексы на кефире отлично подходят для домашней выпечки, когда хочется быстро приготовить что-нибудь сладкое к чаю. Тесто замешивается из простых продуктов, которые легко найти на кухне. Изюм придает выпечке приятную сладость и делает ее более интересной. Готовые кексы получаются мягкими, пышными и румяными.
Идея приготовления нежных и пышных кексов из теста на кефире опубликована на странице mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- кефир – 500 мл.
- сахар – 400 г
- ванильный сахар – 2-3 ч.л.
- яйца – 4 шт.
- соль – 0,5 ч.л.
- растительное масло – 150 г
- сода – 2 ч.л.
- уксус – для гашения соды
- мука – примерно 750 г, количество может немного отличаться
- изюм – 100 г
Способ приготовления:
1. Сначала нужно приготовить основу для теста. Яйца с сахаром и ванильным сахаром взбить до пышной массы.
2. Затем влить растительное масло и кефир, после чего хорошо перемешать.
3. Соду нужно погасить уксусом и добавить в тесто вместе с солью. После этого постепенно всыпать просеянную муку и перемешать массу до однородности.
4. Муку лучше добавлять частями, так как ее может понадобиться чуть больше или меньше указанного количества.
5. Изюм промыть, хорошо просушить бумажным полотенцем и слегка обвалять в муке. Добавить его в тесто и аккуратно перемешать, чтобы он равномерно распределился по всей массе.
6. Разложить приготовленное тесто по формочкам для кексов. Если используются металлические формы, их предварительно нужно смазать сливочным маслом.
7. Выпекать кексы в разогретой до 200 градусов духовке примерно 25-30 минут. Точное время зависит от особенностей духовки. Готовность выпечки можно проверить деревянной шпажкой: если после прокалывания кекса она остается сухой, выпечку можно доставать.
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