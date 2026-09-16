Пышные кексы из теста на кефире: готовятся очень просто

Кексы на кефире отлично подходят для домашней выпечки, когда хочется быстро приготовить что-нибудь сладкое к чаю. Тесто замешивается из простых продуктов, которые легко найти на кухне. Изюм придает выпечке приятную сладость и делает ее более интересной. Готовые кексы получаются мягкими, пышными и румяными.

Идея приготовления нежных и пышных кексов из теста на кефире опубликована на странице mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 500 мл.

сахар – 400 г

ванильный сахар – 2-3 ч.л.

яйца – 4 шт.

соль – 0,5 ч.л.

растительное масло – 150 г

сода – 2 ч.л.

уксус – для гашения соды

мука – примерно 750 г, количество может немного отличаться

изюм – 100 г

Способ приготовления:

1. Сначала нужно приготовить основу для теста. Яйца с сахаром и ванильным сахаром взбить до пышной массы.

2. Затем влить растительное масло и кефир, после чего хорошо перемешать.

3. Соду нужно погасить уксусом и добавить в тесто вместе с солью. После этого постепенно всыпать просеянную муку и перемешать массу до однородности.

4. Муку лучше добавлять частями, так как ее может понадобиться чуть больше или меньше указанного количества.

5. Изюм промыть, хорошо просушить бумажным полотенцем и слегка обвалять в муке. Добавить его в тесто и аккуратно перемешать, чтобы он равномерно распределился по всей массе.

6. Разложить приготовленное тесто по формочкам для кексов. Если используются металлические формы, их предварительно нужно смазать сливочным маслом.

7. Выпекать кексы в разогретой до 200 градусов духовке примерно 25-30 минут. Точное время зависит от особенностей духовки. Готовность выпечки можно проверить деревянной шпажкой: если после прокалывания кекса она остается сухой, выпечку можно доставать.

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