Пышные пирожки с квашеной капустой: как приготовить тесто
Пирожки – это тот вид выпечки, который никогда не утратит своей популярности. Их обожают абсолютно все от детей до взрослых.
Как приготовить пирожки с квашеной капустой в Instagram рассказала фудблогер Надежда Птичка. Она также показала, что добавить к тесту, чтобы оно получилось идеальным.
Ингредиенты
- Теплая вода – 200 мл
- Теплое молоко – 200 мл
- Сахар – 5 ст.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Дрожжи – 40 гр
- Масло растительное – 6 ст.л.
- Мука – 800 гр
- Водка – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. В глубокой емкости смешиваем молоко, воду, сахар, соль, дрожжи, растительное масло и водку. Тщательно перемешиваем.
2. Постепенно добавляем муку и замешиваем тесто.
3. Готовое тесто перекладываем в смазанную растительным маслом миску, накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 1 час.
4. Обходим тесто и формируем шарики одинакового размера.
5. Выкладываем начинку из квашеной тушеной капусты и закрываем края.
6. Выкладываем пирожки на застеленный пергаментом противень, накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут.
7. Смазываем желтком и выпекаем в течение 20 минут при 180 градусах.
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