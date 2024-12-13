Пирожки – это тот вид выпечки, который никогда не утратит своей популярности. Их обожают абсолютно все от детей до взрослых.

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Как приготовить пирожки с квашеной капустой в Instagram рассказала фудблогер Надежда Птичка. Она также показала, что добавить к тесту, чтобы оно получилось идеальным.

Ингредиенты

Теплая вода – 200 мл

Теплое молоко – 200 мл

Сахар – 5 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Дрожжи – 40 гр

Масло растительное – 6 ст.л.

Мука – 800 гр

Водка – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. В глубокой емкости смешиваем молоко, воду, сахар, соль, дрожжи, растительное масло и водку. Тщательно перемешиваем.

2. Постепенно добавляем муку и замешиваем тесто.

3. Готовое тесто перекладываем в смазанную растительным маслом миску, накрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 1 час.

4. Обходим тесто и формируем шарики одинакового размера.

5. Выкладываем начинку из квашеной тушеной капусты и закрываем края.

6. Выкладываем пирожки на застеленный пергаментом противень, накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут.

7. Смазываем желтком и выпекаем в течение 20 минут при 180 градусах.

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