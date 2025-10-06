Пышные шоколадные кексы к чаю с карамельной начинкой: делимся простым рецептом
Домашние кексы – простой десерт, который не требует много времени и ингредиентов. Вы справитесь с такими изделиями за считанные минуты и без особого кулинарного опыта. Главное – правильно совместить необходимые компоненты, чтобы после выпекания тесто было воздушным.
Идея приготовления вкусных шоколадных кесов с карамельной начинкой опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты для теста на 10-12 кексов:
- мука – 150 г
- какао – 40 г
- сахар – 120 г
- яйца – 2 шт.
- молоко – 120 мл.
- растительное масло – 70 мл.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – щепотка
- черный шоколад – 100 г
Ингредиенты для начинки:
- мягкие ириски – 12 шт.
- сливки 33% – 50 мл.
- соль – на кончике ножа
Способ приготовления:
1. Ириски растопить со сливками на маленьком огне, добавить щепотку соли.
2. Перемешать до однородности и оставить немного остыть.
3. В миске смешать сухие ингредиенты (мука, какао, разрыхлитель, соль).
4. В другой – взбить яйца с сахаром, влить молоко и масло.
5. Соединить обе смеси. Добавить растопленный черный шоколад.
6. В формочки для кексов налить тесто.
7. В разогретую до 180 градусов духовку на 18-20 минут.
8. После этого кондитерским мешком заполнить кексы карамелью.
9. Посыпать сахарной пудрой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: