Домашние кексы – простой десерт, который не требует много времени и ингредиентов. Вы справитесь с такими изделиями за считанные минуты и без особого кулинарного опыта. Главное – правильно совместить необходимые компоненты, чтобы после выпекания тесто было воздушным.

Идея приготовления вкусных шоколадных кесов с карамельной начинкой опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты для теста на 10-12 кексов:

мука – 150 г

какао – 40 г

сахар – 120 г

яйца – 2 шт.

молоко – 120 мл.

растительное масло – 70 мл.

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – щепотка

черный шоколад – 100 г

Ингредиенты для начинки:

мягкие ириски – 12 шт.

сливки 33% – 50 мл.

соль – на кончике ножа

Способ приготовления:

1. Ириски растопить со сливками на маленьком огне, добавить щепотку соли.

2. Перемешать до однородности и оставить немного остыть.

3. В миске смешать сухие ингредиенты (мука, какао, разрыхлитель, соль).

4. В другой – взбить яйца с сахаром, влить молоко и масло.

5. Соединить обе смеси. Добавить растопленный черный шоколад.

6. В формочки для кексов налить тесто.

7. В разогретую до 180 градусов духовку на 18-20 минут.

8. После этого кондитерским мешком заполнить кексы карамелью.

9. Посыпать сахарной пудрой.

