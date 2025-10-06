Пышные шоколадные кексы к чаю с карамельной начинкой: делимся простым рецептом

Домашние кексы – простой десерт, который не требует много времени и ингредиентов. Вы справитесь с такими изделиями за считанные минуты и без особого кулинарного опыта. Главное – правильно совместить необходимые компоненты, чтобы после выпекания тесто было воздушным.

Идея приготовления вкусных шоколадных кесов с карамельной начинкой опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты для теста на 10-12 кексов:

  • мука – 150 г
  • какао – 40 г
  • сахар – 120 г
  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 120 мл.
  • растительное масло – 70 мл.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • соль – щепотка
  • черный шоколад – 100 г

Ингредиенты для начинки:

  • мягкие ириски – 12 шт.
  • сливки 33% – 50 мл.
  • соль – на кончике ножа

Способ приготовления:

1. Ириски растопить со сливками на маленьком огне, добавить щепотку соли.

2. Перемешать до однородности и оставить немного остыть.

3. В миске смешать сухие ингредиенты (мука, какао, разрыхлитель, соль).

4. В другой – взбить яйца с сахаром, влить молоко и масло.

5. Соединить обе смеси. Добавить растопленный черный шоколад.

6. В формочки для кексов налить тесто.

7. В разогретую до 180 градусов духовку на 18-20 минут.

8. После этого кондитерским мешком заполнить кексы карамелью.

9. Посыпать сахарной пудрой.

