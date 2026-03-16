Пышные сладкие булочки с маком: как приготовить в домашних условиях
Булочки с маком – ароматная домашняя выпечка. Очень важно сделать удачное тесто, чтобы оно получилось воздушным и нежным. Для идеального результата воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовления пышных домашних булочек с маком опубликована на странице фудблогера nisenitnitsia в Instagram.
Ингредиенты для опары:
- теплое молоко – 300 мл.
- дрожжи сухие – 8 г
- сахар – 1 ст.л.
- мука – 3 ст.л.
Оставить на 15 минут
Ингредиенты для теста:
- опара
- яйца – 2 шт.
- сахар – 70 г
- соль щепотка
- сливочное масло растопленное – 80 г
- мука – 600-700 г
Ингредиенты для начинки:
- маковая начинка (можно приобрести готовую)
Способ приготовления:
1 Тесто замешать и оставить на 1-1,5 часов под полотенцем в теплом месте.
2. Когда тесто подошло – хорошо примнуть его, поделить на две равные части и раскатать каждую часть в тонкий пласт.
3. Сверху смазать маковой начинкой.
4. Завернуть в рулет и нарезать на части.
5. Булочки оставить под полотенцем на 15 минут.
6. Смазать яйцом и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут.
