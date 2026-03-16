Булочки с маком – ароматная домашняя выпечка. Очень важно сделать удачное тесто, чтобы оно получилось воздушным и нежным. Для идеального результата воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления пышных домашних булочек с маком опубликована на странице фудблогера nisenitnitsia в Instagram.

Ингредиенты для опары:

теплое молоко – 300 мл.

дрожжи сухие – 8 г

сахар – 1 ст.л.

мука – 3 ст.л.

Оставить на 15 минут

Ингредиенты для теста:

опара

яйца – 2 шт.

сахар – 70 г

соль щепотка

сливочное масло растопленное – 80 г

мука – 600-700 г

Ингредиенты для начинки:

маковая начинка (можно приобрести готовую)

Способ приготовления:

1 Тесто замешать и оставить на 1-1,5 часов под полотенцем в теплом месте.

2. Когда тесто подошло – хорошо примнуть его, поделить на две равные части и раскатать каждую часть в тонкий пласт.

3. Сверху смазать маковой начинкой.

4. Завернуть в рулет и нарезать на части.

5. Булочки оставить под полотенцем на 15 минут.

6. Смазать яйцом и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут.

