Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Пышные сладкие булочки с маком: как приготовить в домашних условиях

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
111
Пышные сладкие булочки с маком: как приготовить в домашних условиях

Булочки с маком – ароматная домашняя выпечка. Очень важно сделать удачное тесто, чтобы оно получилось воздушным и нежным. Для идеального результата воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления пышных домашних булочек с маком опубликована на странице фудблогера nisenitnitsia в Instagram.

Пышные сладкие булочки с маком: как приготовить в домашних условиях

Ингредиенты для опары:

  • теплое молоко – 300 мл.
  • дрожжи сухие – 8 г
  • сахар – 1 ст.л.
  • мука – 3 ст.л.

Оставить на 15 минут

Ингредиенты для теста:

  • опара
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 70 г
  • соль щепотка
  • сливочное масло растопленное – 80 г
  • мука – 600-700 г

Ингредиенты для начинки:

  • маковая начинка (можно приобрести готовую)

Способ приготовления:

Пышные сладкие булочки с маком: как приготовить в домашних условиях

1 Тесто замешать и оставить на 1-1,5 часов под полотенцем в теплом месте.

Пышные сладкие булочки с маком: как приготовить в домашних условиях

2. Когда тесто подошло – хорошо примнуть его, поделить на две равные части и раскатать каждую часть в тонкий пласт.

Пышные сладкие булочки с маком: как приготовить в домашних условиях

3. Сверху смазать маковой начинкой.

Пышные сладкие булочки с маком: как приготовить в домашних условиях

4. Завернуть в рулет и нарезать на части.

Пышные сладкие булочки с маком: как приготовить в домашних условиях

5. Булочки оставить под полотенцем на 15 минут.

6. Смазать яйцом и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут.

