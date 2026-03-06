Все рецепты
Пышные творожные кексы к чаю: готовятся элементарно
Пышные творожные кексы – очень вкусный домашние десерт к чаю. Они даже не сравнятся с магазинной выпечкой. Главное – выбрать качественные и свежие продукты и придерживаться четкого рецепта.
Идея приготовления пихких домашних творожных кексов опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный – 200 г
- яйца – 1 шт.
- сметана – 4 ст.л.
- сахар – 80-90 г
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- сливочное масло – 25 г (растопить)
- мука – 100 г
- соль щепотка
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. В миску добавить творог, яйцо, сметану, растопленное масло, сахар и ванильный сахар.
2. Взбить блендером до однородности.
3. Добавить просеянную муку с разрыхлителем.
4. Перемешать и разложить по формочкам.
5. Выпекать при температуре 175 градусов 25-30 минут.
6. Можно выпекать и большим кексом.
