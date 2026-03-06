Пышные творожные кексы – очень вкусный домашние десерт к чаю. Они даже не сравнятся с магазинной выпечкой. Главное – выбрать качественные и свежие продукты и придерживаться четкого рецепта.

Идея приготовления пихких домашних творожных кексов опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

творог кисломолочный – 200 г

яйца – 1 шт.

сметана – 4 ст.л.

сахар – 80-90 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

сливочное масло – 25 г (растопить)

мука – 100 г

соль щепотка

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. В миску добавить творог, яйцо, сметану, растопленное масло, сахар и ванильный сахар.

2. Взбить блендером до однородности.

3. Добавить просеянную муку с разрыхлителем.

4. Перемешать и разложить по формочкам.

5. Выпекать при температуре 175 градусов 25-30 минут.

6. Можно выпекать и большим кексом.

