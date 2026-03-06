Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Пышные творожные кексы к чаю: готовятся элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
621
Пышные творожные кексы к чаю: готовятся элементарно

Пышные творожные кексы – очень вкусный домашние десерт к чаю. Они даже не сравнятся с магазинной выпечкой. Главное – выбрать качественные и свежие продукты и придерживаться четкого рецепта.

Идея приготовления пихких домашних творожных кексов опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Пышные творожные кексы к чаю: готовятся элементарно

Ингредиенты:

  • творог кисломолочный – 200 г
  • яйца – 1 шт.
  • сметана – 4 ст.л.
  • сахар – 80-90 г
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • сливочное масло – 25 г (растопить)
  • мука – 100 г
  • соль щепотка
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Пышные творожные кексы к чаю: готовятся элементарно

1. В миску добавить творог, яйцо, сметану, растопленное масло, сахар и ванильный сахар.

2. Взбить блендером до однородности.

Пышные творожные кексы к чаю: готовятся элементарно

3. Добавить просеянную муку с разрыхлителем.

Пышные творожные кексы к чаю: готовятся элементарно

4. Перемешать и разложить по формочкам.

Пышные творожные кексы к чаю: готовятся элементарно

5. Выпекать при температуре 175 градусов 25-30 минут.

6. Можно выпекать и большим кексом.

Пышные творожные кексы к чаю: готовятся элементарно

